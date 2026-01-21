Рейтинг@Mail.ru
11:19 21.01.2026
Стало известно, кто может получить наследство Валентино Гаравани
культура
рим
париж
лондон
валентино гаравани
рим, париж, лондон, валентино гаравани
Культура, Рим, Париж, Лондон, Валентино Гаравани, В мире
Итальянский модельер Валентино Гаравани. Архивное фото
РИМ, 21 янв – РИА Новости. Итальянский модельер Валентино Гаравани, скончавшийся в понедельник, не оставил прямых наследников, и его состояние оценивается примерно в 2 миллиарда долларов, пишет в среду газета Messaggero.
В круг возможных наследников входят его сестра Ванда и племянник Оскар. Другими претендентом является Джанкарло Джамметти - многолетний деловой партнер и соратник Валентино, с которым он создал свой дом моды. По словам источников, близких к кутюрье, в ближайший круг также входят Шон и Энтони Сакс - два брата, выросшие в окружении дизайнера.
Cудьба наследства Валентино, пишет Messaggero, будет определяться завещанием, которое хранится у нотариуса в Риме. Состояние Гаравани включает обширный портфель недвижимости: виллы в Риме, замок недалеко от Парижа, резиденции в Лондоне, шале в Швейцарии и пентхаус в Нью-Йорке, - а также коллекцию произведений искусства и две компании, работающие в сфере недвижимости и судоходства. Фигурантом завещания также может стать фонд Fondazione Garavani Giammetti, созданный для сохранения художественного и культурного наследия дизайнера.
Дизайнер, чья карьера продолжалась почти полвека, скончался в возрасте 93 лет в Риме в окружении близких. Прощание пройдет в среду и четверг в культурно-выставочном центре его фонда в центре Риме. Похороны стилиста пройдут в столице в пятницу в одной из исторических базилик.
КультураРимПарижЛондонВалентино Гаравани
 
 
