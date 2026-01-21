Стало известно, кто может получить наследство Валентино Гаравани

РИМ, 21 янв – РИА Новости. Итальянский модельер Валентино Гаравани, скончавшийся в понедельник, не оставил прямых наследников, и его состояние оценивается примерно в 2 миллиарда долларов, пишет в среду газета Messaggero.

В круг возможных наследников входят его сестра Ванда и племянник Оскар. Другими претендентом является Джанкарло Джамметти - многолетний деловой партнер и соратник Валентино, с которым он создал свой дом моды. По словам источников, близких к кутюрье, в ближайший круг также входят Шон и Энтони Сакс - два брата, выросшие в окружении дизайнера.

Cудьба наследства Валентино, пишет Messaggero, будет определяться завещанием, которое хранится у нотариуса в Риме . Состояние Гаравани включает обширный портфель недвижимости: виллы в Риме, замок недалеко от Парижа , резиденции в Лондоне , шале в Швейцарии и пентхаус в Нью-Йорке , - а также коллекцию произведений искусства и две компании, работающие в сфере недвижимости и судоходства. Фигурантом завещания также может стать фонд Fondazione Garavani Giammetti, созданный для сохранения художественного и культурного наследия дизайнера.