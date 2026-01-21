Рейтинг@Mail.ru
На вакансии Сбера в 2025 году откликнулось более 5 миллионов человек
00:00 21.01.2026
На вакансии Сбера в 2025 году откликнулось более 5 миллионов человек
Сбер в 2025 году зафиксировал рекордный интерес за всю историю компании со стороны соискателей: на вакансии компании поступило более пяти миллионов резюме
2026
Новости
сбер, вакансии, работодатель
На вакансии Сбера в 2025 году откликнулось более 5 миллионов человек

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Сбер в 2025 году зафиксировал рекордный интерес за всю историю компании со стороны соискателей: на вакансии компании поступило более пяти миллионов резюме, сообщает банк.
По итогам прошедшего года Сбер нанял на работу более 40 тысяч человек, средний конкурс на одну вакансию составлял около 120 кандидатов.
Как отмечается в сообщении, действующие сотрудники получают возможность развиваться внутри компании, осваивать новые роли и технологии: более 120 тысяч человек работают в Сбере свыше пяти лет, еще более 20 тысяч — от трех до пяти лет. Один из ключевых инструментов корпоративной культуры — реферальная программа: каждый третий сотрудник пришел в банк по рекомендации коллег.
"Рынок труда очень конкурентный, и доверие соискателей для нас — ключевой показатель. Но не менее важно другое: в Сбере люди остаются, развиваются и рекомендуют компанию своим близким. Это значит, что мы создаем среду, в которой можно строить долгую профессиональную траекторию, расти внутри компании и чувствовать себя частью сильной команды", - приводятся в сообщении слова старшего управляющего директора-директора управления привлечения талантов Сбера Анны Овчинниковой.
 
