На вакансии Сбера в 2025 году откликнулось более 5 миллионов человек

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Сбер в 2025 году зафиксировал рекордный интерес за всю историю компании со стороны соискателей: на вакансии компании поступило более пяти миллионов резюме, сообщает банк.

По итогам прошедшего года Сбер нанял на работу более 40 тысяч человек, средний конкурс на одну вакансию составлял около 120 кандидатов.

Как отмечается в сообщении, действующие сотрудники получают возможность развиваться внутри компании, осваивать новые роли и технологии: более 120 тысяч человек работают в Сбере свыше пяти лет, еще более 20 тысяч — от трех до пяти лет. Один из ключевых инструментов корпоративной культуры — реферальная программа: каждый третий сотрудник пришел в банк по рекомендации коллег.