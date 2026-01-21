Рейтинг@Mail.ru
Заявление Мерца о России поразило немецкого политика - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:02 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/vagenknekht--2069304962.html
Заявление Мерца о России поразило немецкого политика
Заявление Мерца о России поразило немецкого политика - РИА Новости, 21.01.2026
Заявление Мерца о России поразило немецкого политика
Лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" Сара Вагенкнехт назвала заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о России... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T14:02:00+03:00
2026-01-21T14:02:00+03:00
в мире
фридрих мерц
россия
германия
сара вагенкнехт
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035093847_0:13:3070:1740_1920x0_80_0_0_061cb3b0937d9cffe695c374774ab557.jpg
https://ria.ru/20260121/tramp-2069264552.html
https://ria.ru/20260121/rossiya-2069277075.html
россия
германия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035093847_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_7e1200d98ccdf41c310717aa675d8025.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, фридрих мерц, россия, германия, сара вагенкнехт, москва
В мире, Фридрих Мерц, Россия, Германия, Сара Вагенкнехт, Москва
Заявление Мерца о России поразило немецкого политика

Вагенкнехт назвала заявление Мерца о России замечательным осознанием

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" Сара Вагенкнехт назвала заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о России замечательным осознанием. Об этом она написала в соцсети X.

"Россия – наш крупнейший европейский сосед и европейская страна, с которой мы должны найти компромисс? К этому замечательному выводу, за который [моя] партия годами подвергалась критике со стороны политиков и СМИ, теперь, по-видимому, пришел и канцлер Фридрих Мерц", — говорится в публикации.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже, Аляска - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
В Германии запаниковали из-за подарка Трампа Путину
11:36

Политик добавила, что лучше поздно прийти к таким выводам, чем никогда. Но поинтересовалась, как это повлияет на работу правительства.

На прошлой неделе Мерц выступил на новогоднем приеме в Торгово-промышленной палате в Галле. Там он не только выразил надежду на восстановление отношений с Москвой, но и назвал Россию европейской страной.
Москва - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
На Западе сделали громкое заявление о России из-за плана Трампа
12:15
 
В миреФридрих МерцРоссияГерманияСара ВагенкнехтМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала