Заявление Мерца о России поразило немецкого политика

МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" Сара Вагенкнехт назвала заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о России замечательным осознанием. Об этом она написала в соцсети X.
"Россия – наш крупнейший европейский сосед и европейская страна, с которой мы должны найти компромисс? К этому замечательному выводу, за который [моя] партия годами подвергалась критике со стороны политиков и СМИ, теперь, по-видимому, пришел и канцлер Фридрих Мерц", — говорится в публикации.
Политик добавила, что лучше поздно прийти к таким выводам, чем никогда. Но поинтересовалась, как это повлияет на работу правительства.
На прошлой неделе Мерц выступил на новогоднем приеме в Торгово-промышленной палате в Галле. Там он не только выразил надежду на восстановление отношений с Москвой, но и назвал Россию европейской страной.