Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили HIMARS в Харьковской области - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:11 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/ustanovka-2069276031.html
ВС России уничтожили HIMARS в Харьковской области
ВС России уничтожили HIMARS в Харьковской области - РИА Новости, 21.01.2026
ВС России уничтожили HIMARS в Харьковской области
Пусковая установка HIMARS ВСУ, обстреливавшая Белгород, уничтожена в Харьковской области, заявил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T12:11:00+03:00
2026-01-21T12:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгород
харьковская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/12/1817679839_0:137:2989:1818_1920x0_80_0_0_b179b8fc12af32e8d54bcf1ad8217e41.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгород
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/12/1817679839_0:159:2394:1955_1920x0_80_0_0_00f86ab0f1aa1dee877dba4f974f0b4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгород, харьковская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Харьковская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили HIMARS в Харьковской области

РИА Новости: ВС РФ двумя ударами уничтожили HIMARS в Харьковской области

© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy MartinezАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy Martinez
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 21 янв - РИА Новости. Пусковая установка HIMARS ВСУ, обстреливавшая Белгород, уничтожена в Харьковской области, заявил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
"Сегодня рано утром, начало шестого утра, по району сосредоточения украинской техники недалеко от села Сазоно-Балановка, откуда велся огонь дальнобойными ракетами в сторону Белгорода, отработали... Целью была пусковая установка HIMARS", - сказал Лебедев.
Он уточнил, что первый удар пришелся точно по самой установке. Примерно через минуту туда же был нанесен второй удар, который уничтожил все вокруг установки: оборудование, технику, расчет, складированные ракеты, горюче-смазочные материалы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородХарьковская областьСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала