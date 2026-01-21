Рейтинг@Mail.ru
На Урале подростка отправили в СИЗО по делу о покушении на женщину - РИА Новости, 21.01.2026
15:52 21.01.2026
На Урале подростка отправили в СИЗО по делу о покушении на женщину
Пригородный районный суд Нижнего Тагила изменил меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу 15-летнему подростку, обвиняемому в покушении на...
происшествия
нижний тагил
свердловская область
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия, нижний тагил, свердловская область, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нижний Тагил, Свердловская область, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Задержанный. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 янв - РИА Новости. Пригородный районный суд Нижнего Тагила изменил меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу 15-летнему подростку, обвиняемому в покушении на убийство женщины, которая впоследствии скончалась, сообщила объединённая пресс-служба судов Свердловской области.
Согласно сообщению, нападение произошло 6 января в поселке Горноуральский. Отмечается, что ранее обвиняемому был назначен домашний арест, однако он нарушил ограничения.
Следствием подросток обвиняется в покушении на убийство. В пресс-службе уточнили, что потерпевшая скончалась от полученных ранений, однако новое обвинение - в убийстве - на данный момент не предъявлено.
"Пригородный районный суд избрал в отношении подростка меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 6 марта 2026 года" - говорится в сообщении.
По данным СМИ, жертвой нападения оказалась 47-летняя местная жительница, которую подросток, предположительно, ударил ножом в подъезде, когда та возвращалась домой. Она скончалась спустя пять дней в больнице. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.
Пресс-служба СК РФ 20 января сообщала, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил представить доклад по данному делу и сообщить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.
ПроисшествияНижний ТагилСвердловская областьРоссияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
