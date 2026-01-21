https://ria.ru/20260121/ural-2069337810.html
На Урале подростка отправили в СИЗО по делу о покушении на женщину
2026-01-21T15:52:00+03:00
2026-01-21T15:52:00+03:00
2026-01-21T15:52:00+03:00
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 янв - РИА Новости. Пригородный районный суд Нижнего Тагила изменил меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу 15-летнему подростку, обвиняемому в покушении на убийство женщины, которая впоследствии скончалась, сообщила объединённая пресс-служба судов Свердловской области.
Согласно сообщению, нападение произошло 6 января в поселке Горноуральский. Отмечается, что ранее обвиняемому был назначен домашний арест, однако он нарушил ограничения.
Следствием подросток обвиняется в покушении на убийство. В пресс-службе уточнили, что потерпевшая скончалась от полученных ранений, однако новое обвинение - в убийстве - на данный момент не предъявлено.
"Пригородный районный суд избрал в отношении подростка меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 6 марта 2026 года" - говорится в сообщении.
По данным СМИ, жертвой нападения оказалась 47-летняя местная жительница, которую подросток, предположительно, ударил ножом в подъезде, когда та возвращалась домой. Она скончалась спустя пять дней в больнице. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.
Пресс-служба СК РФ
20 января сообщала, что глава ведомства Александр Бастрыкин
поручил представить доклад по данному делу и сообщить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.