Член правления "Укрэнерго" погиб на одном из объектов компании
17:10 21.01.2026
Член правления "Укрэнерго" погиб на одном из объектов компании
Член правления компании "Укрэнерго" Алексей Брехт погиб во время работы на одном из объектов компании, сообщил в среду украинский энергохолдинг ДТЭК. РИА Новости, 21.01.2026
2026
россия, алексей гончаренко, укрэнерго, дтэк, в мире
Россия, Алексей Гончаренко, Укрэнерго, ДТЭК, В мире
Член правления "Укрэнерго" погиб на одном из объектов компании

Гончаренко: член правления "Укрэнерго" Брехт погиб от удара током на подстанции

© Фото : УкрэнергоАлексей Брехт
Алексей Брехт - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© Фото : Укрэнерго
Алексей Брехт. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Член правления компании "Укрэнерго" Алексей Брехт погиб во время работы на одном из объектов компании, сообщил в среду украинский энергохолдинг ДТЭК.
"При выполнении профессиональных обязанностей погиб Алексей Брехт, член правления "Укрэнерго", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале энергохолдинга.
В свою очередь, как написал в своем Telegram-канале депутат Рады Алексей Гончаренко*, Брехт погиб от удара током на одной из подстанций компании. Такую же версию гибели Брехта передает украинское издание "Экономическая правда", ссылаясь на свои источники.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
Генераторы на улице в Киеве во время отключения электроэнергии - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
"Укрэнерго" оценило состояние энергосистемы Украины
18 декабря 2025, 17:43
 
РоссияАлексей ГончаренкоУкрэнергоДТЭКВ мире
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
