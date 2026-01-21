https://ria.ru/20260121/ukrenergo-2069364473.html
Член правления "Укрэнерго" погиб на одном из объектов компании
Член правления компании "Укрэнерго" Алексей Брехт погиб во время работы на одном из объектов компании, сообщил в среду украинский энергохолдинг ДТЭК. РИА Новости, 21.01.2026
Гончаренко: член правления "Укрэнерго" Брехт погиб от удара током на подстанции