В офисе Зеленского пожаловались на отсутствие отопления в здании
22:56 21.01.2026
В офисе Зеленского пожаловались на отсутствие отопления в здании
В офисе Зеленского пожаловались на отсутствие отопления в здании - РИА Новости, 21.01.2026
В офисе Зеленского пожаловались на отсутствие отопления в здании
Отопления в офиса Владимира Зеленского нет, а использовать обогреватели запрещено, сообщила советник главы офиса Виктория Страхова. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T22:56:00+03:00
2026-01-21T22:56:00+03:00
киев
в мире, киев, владимир зеленский, виталий кличко, страна.ua
В мире, Киев, Владимир Зеленский, Виталий Кличко, Страна.ua
В офисе Зеленского пожаловались на отсутствие отопления в здании

Страна.ua: в офисе Зеленского пожаловались на отсутствие отопления в здании

Киев
Киев - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© REUTERS / Alina Smutko
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Отопления в офиса Владимира Зеленского нет, а использовать обогреватели запрещено, сообщила советник главы офиса Виктория Страхова.
"У нас холодно, хотя значительно теплее, чем у некоторых моих знакомых, у кого сейчас ни отопления, ни электроснабжения и почти 0 в квартире. Сейчас у меня в кабинете где-то 13... В коридорах прохладнее на пару градусов. В офисе также сообщение: "просьба не использовать электрообогреватели", – приводит слова Страховой украинское издание "Страна.ua".
По ее словам, в офисе Зеленского отопление отключено.
Во вторник мэр Киева Виталий Кличко заявил начавшихся в городе перебоях со светом, отоплением и водоснабжением. Ранее жителям Киева на фоне сильного энергетического кризиса разрешили перемещаться по городу до "пунктов несокрушимости", где они могут согреться и зарядить электронные устройства, в том числе во время действия комендантского часа. Также Кличко дважды призывал киевлян по возможности покинуть город на фоне энергетического кризиса.
В миреКиевВладимир ЗеленскийВиталий КличкоСтрана.ua
 
 
