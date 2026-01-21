В офисе Зеленского пожаловались на отсутствие отопления в здании

МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Отопления в офиса Владимира Зеленского нет, а использовать обогреватели запрещено, сообщила советник главы офиса Виктория Страхова.
"У нас холодно, хотя значительно теплее, чем у некоторых моих знакомых, у кого сейчас ни отопления, ни электроснабжения и почти 0 в квартире. Сейчас у меня в кабинете где-то 13... В коридорах прохладнее на пару градусов. В офисе также сообщение: "просьба не использовать электрообогреватели", – приводит слова Страховой украинское издание "Страна.ua".
По ее словам, в офисе Зеленского отопление отключено.
Во вторник мэр Киева Виталий Кличко заявил начавшихся в городе перебоях со светом, отоплением и водоснабжением. Ранее жителям Киева на фоне сильного энергетического кризиса разрешили перемещаться по городу до "пунктов несокрушимости", где они могут согреться и зарядить электронные устройства, в том числе во время действия комендантского часа. Также Кличко дважды призывал киевлян по возможности покинуть город на фоне энергетического кризиса.