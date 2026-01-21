В Кривом Роге жители перекрыли дорогу из-за отсутствия света

МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Жители Кривого Рога на Украине перекрыли дорогу из-за отсутствия электроэнергии, сообщило украинское издание "Страна.ua".
В среду издание сообщало, что жители Хмельницкого на Украине устроили массовую акцию протеста из-за отсутствия света, они заблокировали движение в центре города. Ранее издание отмечало, что жители Кривого Рога вышли на митинг из-за отсутствия электроэнергии.
"В Кривом Роге несколько десятков местных жителей перекрыли дорогу из-за отсутствия света", - говорится в Telegram-канале издания.
Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко сообщал, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября 2025 года. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
Ранее бывший министр энергетики Украины Юрий Продан заявлял, что эта зима для граждан страны будет гораздо сложнее предыдущей. Он призвал их уезжать жить на дачи, где есть возможность обогреваться дровами. В конце декабря 2025 года гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко сообщал, что Украина столкнулась с беспрецедентным энергетическим кризисом, эта зима может стать самой тяжелой для жителей страны за последние годы.
