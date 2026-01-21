В Кривом Роге жители перекрыли дорогу из-за отсутствия света

"В Кривом Роге несколько десятков местных жителей перекрыли дорогу из-за отсутствия света", - говорится в Telegram-канале издания.

Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября 2025 года. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.