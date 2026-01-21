СМИ: на Украине обсуждают вопрос возможной отставки Сырского

МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Вопрос возможной отставки Александра Сырского с поста главкома ВСУ снова обсуждают на Украине, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"В связи с волной последних кадровых перестановок, которую Банковая (название улицы в Киеве, на которой находится офис Зеленского – ред.) представляет как "перезагрузку власти", вновь стал обсуждаться вопрос смены главкома ВСУ Сырского. В его адрес уже давно идет критика с разных сторон в "совковом" подходе к управлению войсками, в безразличии к большим потерям и в провалах по важным направлениям", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
Издание пишет, что параллельно в СМИ раскручивают как "более прогрессивных" таких командиров, как командующий объединенными силами Михаил Драпатый и командира 3-го корпуса ВСУ, основателя и первого командира полка "Азов"* Андрея Билецкого (внесен в РФ в реестр террористов и экстремистов).
Владимир Зеленский 3 января заявил, что пока не планирует отправлять Сырского в отставку, на данный момент замена не предусматривается. Депутат Рады Марьяна Безуглая в декабре объявила забастовку с требованием уволить Сырского.
В начале января Зеленский подписал указы о назначении Кирилла Буданова** главой своего офиса, а также о назначении Олега Иващенко руководителем главного управления разведки Украины. Позже украинский парламент поддержал назначение Михаила Федорова министром обороны Украины, а занимавшего это кресло Дениса Шмыгаля – министром энергетики.
* Террористическая организация, запрещена в РФ.
** Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.