СМИ: на Украине обсуждают вопрос возможной отставки Сырского - РИА Новости, 21.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:22 21.01.2026
СМИ: на Украине обсуждают вопрос возможной отставки Сырского
СМИ: на Украине обсуждают вопрос возможной отставки Сырского
Вопрос возможной отставки Александра Сырского с поста главкома ВСУ снова обсуждают на Украине, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 21.01.2026
специальная военная операция на украине
украина
россия
киев
александр сырский
владимир зеленский
андрей билецкий
вооруженные силы украины
украина
россия
киев
украина, россия, киев, александр сырский, владимир зеленский, андрей билецкий, вооруженные силы украины
СМИ: на Украине обсуждают вопрос возможной отставки Сырского

На Украине обсуждают возможность отставки Сырского с поста главкома ВСУ

© Фото : офис президента УкраиныГлавнокомандующий ВСУ Александр Сырский
© Фото : офис президента Украины
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Вопрос возможной отставки Александра Сырского с поста главкома ВСУ снова обсуждают на Украине, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"В связи с волной последних кадровых перестановок, которую Банковая (название улицы в Киеве, на которой находится офис Зеленского – ред.) представляет как "перезагрузку власти", вновь стал обсуждаться вопрос смены главкома ВСУ Сырского. В его адрес уже давно идет критика с разных сторон в "совковом" подходе к управлению войсками, в безразличии к большим потерям и в провалах по важным направлениям", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
Издание пишет, что параллельно в СМИ раскручивают как "более прогрессивных" таких командиров, как командующий объединенными силами Михаил Драпатый и командира 3-го корпуса ВСУ, основателя и первого командира полка "Азов"* Андрея Билецкого (внесен в РФ в реестр террористов и экстремистов).
Владимир Зеленский 3 января заявил, что пока не планирует отправлять Сырского в отставку, на данный момент замена не предусматривается. Депутат Рады Марьяна Безуглая в декабре объявила забастовку с требованием уволить Сырского.
В начале января Зеленский подписал указы о назначении Кирилла Буданова** главой своего офиса, а также о назначении Олега Иващенко руководителем главного управления разведки Украины. Позже украинский парламент поддержал назначение Михаила Федорова министром обороны Украины, а занимавшего это кресло Дениса Шмыгаля – министром энергетики.
* Террористическая организация, запрещена в РФ.
** Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
