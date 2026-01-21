Рейтинг@Mail.ru
Шарий допустил, что чиновники начнут вывозить семьи из Киева
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:58 21.01.2026
Шарий допустил, что чиновники начнут вывозить семьи из Киева
Шарий допустил, что чиновники начнут вывозить семьи из Киева
Украинский блогер Анатолий Шарий допустил, что чиновники на Украине начнут на этой неделе вывозить свои семьи из Киева. РИА Новости, 21.01.2026
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
киевская область
анатолий шарий
виталий кличко
киев
украина
киевская область
в мире, киев, украина, киевская область, анатолий шарий, виталий кличко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Киевская область, Анатолий Шарий, Виталий Кличко
Шарий допустил, что чиновники начнут вывозить семьи из Киева

Шарий: украинские чиновники могут на этой неделе начать вывозить семьи из Киева

Киев
Киев
© REUTERS / Alina Smutko
Киев
МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Украинский блогер Анатолий Шарий допустил, что чиновники на Украине начнут на этой неделе вывозить свои семьи из Киева.
"Дорогие киевляне, пожалуйста, обратите внимание на своих соседей. Если есть среди таковых прокуроры, ответственные работники кабмина, сотрудники офиса президента…Посмотрите, не вывозят ли они внезапно на этой неделе свои семьи. Обратите внимание, если рядом с вами живут такие ответственные работники, не усаживают ли они своих близких в машины и не едут ли куда-то подальше от Киева", - написал Шарий в своем Telegram-канале.
Киев - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
В Киеве произошел транспортный коллапс
20 января, 12:21
Он уверен, что эти "непростые люди" знают кое-что, что должно произойти на следующей неделе.
Накануне мэр Виталий Кличко заявил о начавшихся в Киеве перебоях со светом, отоплением и водоснабжением.
Ранее киевская администрация сообщила, что жителям Киева на фоне сильного энергетического кризиса разрешили перемещаться по городу до "пунктов несокрушимости", где они могут согреться и зарядить электронные устройства, в том числе во время действия комендантского часа. Также мэр украинской столицы Кличко дважды призывал киевлян по возможности покинуть город на фоне энергетического кризиса.
Тринадцатого января издание "Страна.ua" сообщало, что Киев и ряд населенных пунктов Киевской области почти полностью погрузились во тьму на фоне аварийных и плановых отключений электроэнергии.
Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Кличко недоволен работой назначенных Зеленским глав районов Киева
19 января, 14:22
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
