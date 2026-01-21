Шарий допустил, что чиновники начнут вывозить семьи из Киева

МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Украинский блогер Анатолий Шарий допустил, что чиновники на Украине начнут на этой неделе вывозить свои семьи из Киева.
"Дорогие киевляне, пожалуйста, обратите внимание на своих соседей. Если есть среди таковых прокуроры, ответственные работники кабмина, сотрудники офиса президента…Посмотрите, не вывозят ли они внезапно на этой неделе свои семьи. Обратите внимание, если рядом с вами живут такие ответственные работники, не усаживают ли они своих близких в машины и не едут ли куда-то подальше от Киева", - написал Шарий в своем Telegram-канале.
В Киеве произошел транспортный коллапс
20 января, 12:21
Он уверен, что эти "непростые люди" знают кое-что, что должно произойти на следующей неделе.
Накануне мэр Виталий Кличко заявил о начавшихся в Киеве перебоях со светом, отоплением и водоснабжением.
Ранее киевская администрация сообщила, что жителям Киева на фоне сильного энергетического кризиса разрешили перемещаться по городу до "пунктов несокрушимости", где они могут согреться и зарядить электронные устройства, в том числе во время действия комендантского часа. Также мэр украинской столицы Кличко дважды призывал киевлян по возможности покинуть город на фоне энергетического кризиса.
Тринадцатого января издание "Страна.ua" сообщало, что Киев и ряд населенных пунктов Киевской области почти полностью погрузились во тьму на фоне аварийных и плановых отключений электроэнергии.