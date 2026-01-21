https://ria.ru/20260121/ukraina-2069367966.html
Трамп заявил, что хочет положить конец "бойне" на Украине
Трамп заявил, что хочет положить конец "бойне" на Украине - РИА Новости, 21.01.2026
Трамп заявил, что хочет положить конец "бойне" на Украине
Президент США Дональд Трамп в среду назвал боестолкновения на Украине "бойней" и подчеркнул, что хочет положить ей конец. РИА Новости, 21.01.2026
Трамп заявил, что хочет положить конец "бойне" на Украине
Трамп заявил о желании положить конец конфликту на Украине