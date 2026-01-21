Киев не организует гумкоридоры для возвращения граждан, заявила Москалькова

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Украинская сторона не организует гуманитарные коридоры для возвращения своих же граждан, эвакуированных российскими военными из зоны СВО, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Она отметила, что граждане Украины были отвезены в пункты временного размещения, их обеспечили всем необходимым: едой, продуктами, питанием, одеждой.

"Часть из них - те, кто имели документы, - выехали туда, куда считали нужным. В третьи страны или на Украину… Сумских (граждан - ред.) они не хотят забирать, им не интересны люди", - добавила омбудсмен.