Киев не организует гумкоридоры для возвращения граждан, заявила Москалькова
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:34 21.01.2026
Киев не организует гумкоридоры для возвращения граждан, заявила Москалькова
Украинская сторона не организует гуманитарные коридоры для возвращения своих же граждан, эвакуированных российскими военными из зоны СВО
специальная военная операция на украине
украина
россия
татьяна москалькова
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
украина, россия, татьяна москалькова
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Татьяна Москалькова
Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Александр Натрускин
Татьяна Москалькова
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Украинская сторона не организует гуманитарные коридоры для возвращения своих же граждан, эвакуированных российскими военными из зоны СВО, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Не организуются гуманитарные коридоры для того, чтобы могли граждане Украины вернуться к себе. Из Сумской области было эвакуировано, буквально спасено нашими военнослужащими, порядка 50 человек, которые перемещены были в Белгородскую область, в Орловскую область", - сказала Москалькова на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Она отметила, что граждане Украины были отвезены в пункты временного размещения, их обеспечили всем необходимым: едой, продуктами, питанием, одеждой.
"Часть из них - те, кто имели документы, - выехали туда, куда считали нужным. В третьи страны или на Украину… Сумских (граждан - ред.) они не хотят забирать, им не интересны люди", - добавила омбудсмен.
В рамках пресс-конференции был представлен доклад Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов "Зверства и военные преступления киевского режима в городе Красноармейске (Покровске)".
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Украина удерживает 12 жителей Курской области, заявила Москалькова
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияТатьяна Москалькова
 
 
