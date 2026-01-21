https://ria.ru/20260121/ukraina-2069352058.html
Киев не организует гумкоридоры для возвращения граждан, заявила Москалькова
Киев не организует гумкоридоры для возвращения граждан, заявила Москалькова - РИА Новости, 21.01.2026
Киев не организует гумкоридоры для возвращения граждан, заявила Москалькова
Украинская сторона не организует гуманитарные коридоры для возвращения своих же граждан, эвакуированных российскими военными из зоны СВО, сообщила... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T16:34:00+03:00
2026-01-21T16:34:00+03:00
2026-01-21T16:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
татьяна москалькова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149558/30/1495583053_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2e91e531e7d5830a29eb3489aea2904c.jpg
украина
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149558/30/1495583053_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d1f843a202391c81e9cdc5418bad5346.jpg
Киев не организует гумкоридоры для возвращения граждан, заявила Москалькова
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Украинская сторона не организует гуманитарные коридоры для возвращения своих же граждан, эвакуированных российскими военными из зоны СВО, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Не организуются гуманитарные коридоры для того, чтобы могли граждане Украины
вернуться к себе. Из Сумской области
было эвакуировано, буквально спасено нашими военнослужащими, порядка 50 человек, которые перемещены были в Белгородскую область
, в Орловскую область", - сказала Москалькова
на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Она отметила, что граждане Украины были отвезены в пункты временного размещения, их обеспечили всем необходимым: едой, продуктами, питанием, одеждой.
"Часть из них - те, кто имели документы, - выехали туда, куда считали нужным. В третьи страны или на Украину… Сумских (граждан - ред.) они не хотят забирать, им не интересны люди", - добавила омбудсмен.
В рамках пресс-конференции был представлен доклад Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов "Зверства и военные преступления киевского режима в городе Красноармейске
(Покровске
)".