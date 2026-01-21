https://ria.ru/20260121/ukraina-2069349822.html
Украина удерживает 12 жителей Курской области, заявила Москалькова
Украина удерживает 12 жителей Курской области, заявила Москалькова - РИА Новости, 21.01.2026
Украина удерживает 12 жителей Курской области, заявила Москалькова
Украина не возвращает 12 жителей Курской области, нарушая Женевские конвенции, удерживает их в качестве заложников, заявила уполномоченный по правам человека в... РИА Новости, 21.01.2026
специальная военная операция на украине
украина
курская область
россия
татьяна москалькова
Украина удерживает 12 жителей Курской области, заявила Москалькова
