В Киеве сделали громкое заявление о завершении конфликта на Украине - РИА Новости, 21.01.2026
14:47 21.01.2026 (обновлено: 15:05 21.01.2026)
В Киеве сделали громкое заявление о завершении конфликта на Украине
Конфликт на Украине завершится уже в этом году на очень тяжелых для нее условиях, заявила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети X. РИА Новости, 21.01.2026
В Киеве сделали громкое заявление о завершении конфликта на Украине

Бывший пресс-секретарь Зеленского Мендель: конфликт закончится в этом году

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Конфликт на Украине завершится уже в этом году на очень тяжелых для нее условиях, заявила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети X.
"Украинский конфликт закончится в этом году — но на крайне неблагоприятных для нас условиях. Украину за стол переговоров вынудят сесть <...> полностью разрушенная экономика, полное отсутствие финансовых ресурсов, критически низкий моральный дух населения, углубляющийся политический кризис, повсеместная коррупция и серьезно подорванные демократические институты", — написала она.
Бывший пресс-секретарь Зеленского также отметила, что у киевского режима была возможность прийти к соглашению на более выгодных условиях гораздо раньше, однако он от этого отказался.
В конце декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС России и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для украинского руководства бессмысленно и опасно.
Владимир Зеленский перед встречей с Петром Павелом в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Выпад Зеленского в адрес Трампа вызвал изумление на Украине
