Насильно мобилизованный украинский пацифист погиб при первом задании - РИА Новости, 21.01.2026
Специальная военная операция на Украине
 
14:13 21.01.2026
Насильно мобилизованный украинский пацифист погиб при первом задании
Насильно мобилизованный украинский пацифист погиб при первом задании
Сотрудники военкомата в Днепропетровске на Украине задержали кришнаита Александра Ширкова и против его воли отправили в армию, где он погиб на первом же задании РИА Новости, 21.01.2026
Насильно мобилизованный украинский пацифист погиб при первом задании

Насильно мобилизованный украинский пацифист Ширков погиб при первом задании

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Сотрудники военкомата в Днепропетровске на Украине задержали кришнаита Александра Ширкова и против его воли отправили в армию, где он погиб на первом же задании в составе штурмового подразделения, рассказал знакомый и единомышленник погибшего Олег Торгало.
"В конце осени я узнал, что Александра на выходе из дома силой упаковал ТЦК (военкомат - ред.). Лишь через неделю стало известно, что он оказался в учебной части и его готовят для штурмовой бригады "Скеля", - написал Торгало на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Он отметил, что это подразделение имеет очень плохую репутацию. "Я прочитал (о нём) немало открытых материалов и свидетельств... и был потрясен количеством... обвинений и трагических историй. Многие пишут о массовых потерях уже в первые дни. У меня сложилось тяжёлое ощущение, что речь идёт о подразделении, где человеческая жизнь лишь расходный ресурс", - отметил автор публикации.
По его словам, медкомиссия для мобилизованных была формальностью: специалисты игнорировали все жалобы на здоровье и признавали всех годными к службе. Он добавил, что Ширков был убеждённым пацифистом и пытался отстаивать закреплённое в конституции Украины право на альтернативную гражданскую службу, однако сотрудников военкомата это не убедило. В армии его отправили на кухню, где приходилось работать более 20 часов в сутки, и он пошёл в штурмовики, лишь бы спать по семь часов в сутки. "Телефон давали раз в неделю. Он рассказывал, что среди них было много тяжелобольных, физически слабых, не совсем психически здоровых людей, мужчин старше 50 лет. По его словам, в штурмовые подразделения чаще всего попадали те, у кого совсем не было ни денег, ни связей, чтобы избежать такой участи", - отметил Торгало.
Затем, добавил он, подразделение Ширкова отправили на передовую под Красноармейск в Донбассе, откуда он смог последний раз выйти на связь. Со слов более опытных военных штурмовик с позывным "Кришна" сообщал, что шансов выжить там нет и другие солдаты открыто называют новое пополнение "однодневками". На первом же боевом задании Ширков погиб от пули в шею, его тело осталось за линией фронта. "Страна, которая заявляет, что борется за свободу, на практике попирает свободу совести собственных граждан. <...> Это уже не мобилизация, а тотальная ломка личности и смертный приговор без права на защиту. <...> Такая смерть является не только следствием войны, но и результатом беззакония и административного насилия", - резюмировал Торгало.
Четыреста двадцать пятый отдельный штурмовой полк "Скеля" в составе сухопутных войск ВСУ был создан в 2022 году. Участвовал в боевых действиях против российских сил в Харьковской области, Донбассе и на запорожском направлении.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться насильственной мобилизации на фронт.
* запрещена в РФ как экстремистская
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДонбассДнепропетровскДмитрий ЛубинецВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
