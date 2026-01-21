https://ria.ru/20260121/ukraina-2069282640.html
В нескольких областях Украины частично пропал свет
В нескольких областях Украины частично пропал свет - РИА Новости, 21.01.2026
В нескольких областях Украины частично пропал свет
Часть абонентов в Днепропетровской, Одесской, Харьковской областях на Украине остались без электроснабжения, сообщает в среду национальная энергетическая... РИА Новости, 21.01.2026
в мире
харьковская область
киев
украина
укрэнерго
харьковская область
киев
украина
В нескольких областях Украины частично пропал свет
В трех областях Украины частично отключилось электричество