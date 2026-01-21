https://ria.ru/20260121/ukraina-2069222528.html
СМИ: споры о Гренландии грозят расколом единства Запада вокруг Украины
СМИ: споры о Гренландии грозят расколом единства Запада вокруг Украины - РИА Новости, 21.01.2026
СМИ: споры о Гренландии грозят расколом единства Запада вокруг Украины
Отмена подписания в Давосе плана по восстановлению Украины на 800 миллиардов долларов из-за разногласий США и ЕС по Гренландии вызывает опасения, что... РИА Новости, 21.01.2026
СМИ: споры о Гренландии грозят расколом единства Запада вокруг Украины
FT: споры ЕС и США по Гренландии грозят расколом единства Запада вокруг Украины