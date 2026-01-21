Рейтинг@Mail.ru
СМИ: споры о Гренландии грозят расколом единства Запада вокруг Украины - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:09 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/ukraina-2069222528.html
СМИ: споры о Гренландии грозят расколом единства Запада вокруг Украины
СМИ: споры о Гренландии грозят расколом единства Запада вокруг Украины - РИА Новости, 21.01.2026
СМИ: споры о Гренландии грозят расколом единства Запада вокруг Украины
Отмена подписания в Давосе плана по восстановлению Украины на 800 миллиардов долларов из-за разногласий США и ЕС по Гренландии вызывает опасения, что... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T09:09:00+03:00
2026-01-21T09:09:00+03:00
в мире
гренландия
украина
сша
дональд трамп
евросоюз
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149912/91/1499129148_0:124:2400:1474_1920x0_80_0_0_af3b462e95f9d33c4e3851f292bbd85d.jpg
https://ria.ru/20260121/grenladniya-2069115123.html
https://ria.ru/20260121/grenlandiya-2069211828.html
гренландия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149912/91/1499129148_135:0:2266:1598_1920x0_80_0_0_fc64f4286230945601c5404ee5c46eda.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, украина, сша, дональд трамп, евросоюз, мирный план сша по украине
В мире, Гренландия, Украина, США, Дональд Трамп, Евросоюз, Мирный план США по Украине
СМИ: споры о Гренландии грозят расколом единства Запада вокруг Украины

FT: споры ЕС и США по Гренландии грозят расколом единства Запада вокруг Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги США и Европейского совета в Брюсселе
Флаги США и Европейского совета в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги США и Европейского совета в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Отмена подписания в Давосе плана по восстановлению Украины на 800 миллиардов долларов из-за разногласий США и ЕС по Гренландии вызывает опасения, что трансатлантический раскол может подорвать единство Запада вокруг Киева, пишет газета Financial Times.
Ранее газета сообщила, что запланированное в Давосе подписание соглашения по Украине было отменено на фоне разногласий США и Европы по Гренландии и предложенному Штатами "Совету мира" по Газе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Гренландия отправила в нокаут Зеленского
08:00
"Противодействие европейских стран попытке Дональда Трампа приобрести Гренландию и предложенному им... "Совету мира" сорвало планы в отношении пакета экономической поддержки для... Украины, подогревая опасения, что углубляющийся трансатлантический раскол может подорвать единство Запада вокруг Киева", - говорится в статье.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Флаг Гренландии на въезде в город Нуук - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
В Гренландии заявили, что остров и его народ не продаются
07:06
 
В миреГренландияУкраинаСШАДональд ТрампЕвросоюзМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала