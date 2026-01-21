В Давосе отложили объявление о плане по восстановлению Украины, пишет FT

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. В Давосе отложили подписание плана по восстановлению Украины, сообщила Financial Times.
«
"Запланированное на этой неделе объявление о "плане процветания" на сумму 800 миллиардов долларов, который должен был быть согласован Украиной, Европой и США на Всемирном экономическом форуме в Давосе, было отложено", — пишет газета со ссылкой на неназванных чиновников.
Причиной этому стали глубокие разногласия между Вашингтоном и европейскими столицами по поводу Гренландии и предложенного главой Белого дома Дональдом Трампом Совета мира по Газе.
«
"Никакого подписания (плана. — Прим. ред.) на данный момент", — подчеркнул один из собеседников издания.
По данным источников Financial Times, напряженность между ЕС и США сорвала обсуждения документа между представителями по вопросам национальной безопасности. США не направили переговорщика в понедельник вечером.
«
"Настроения изменились <...>. Он (Трамп. — Прим. ред.) перешел черту (по теме Гренландии. — Прим. ред.), и мы не можем делать вид, что все в порядке", — заявил европейский дипломат.
При этом, как утверждают собеседники FT, план по восстановлению Украины могут подписать позднее.
Всемирный экономический форум проходит в Давосе с 19 по 23 января. Президент США должен выступить на нем в среду.
Ситуация вокруг Гренландии
С начала второго президентского срока Трамп не раз заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, а после военной операции в Венесуэле откровенно настаивает на этом. Он утверждает, что вокруг автономии в составе Королевства Дания якобы находятся российские и китайские подводные лодки, тогда как оборона самого острова — лишь "две собачьи упряжки".
Это вызвало резкую критику в самой Гренландии, власти и большинство жителей которой выступили против присоединения к США. Инициатива не получила поддержки и в Европе.
В ответ глава Белого дома ввел десятипроцентные тарифы против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Они начнут действовать 1 февраля, с июня повысятся до 25 процентов и будут оставаться в силе до покупки острова Штатами.
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал сложившуюся ситуацию экстраординарной с точки зрения международного права. Россия считает, что Гренландия принадлежит Дании.