Рейтинг@Mail.ru
В Давосе отложили объявление о плане по восстановлению Украины, пишет FT - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:24 21.01.2026 (обновлено: 10:10 21.01.2026)
https://ria.ru/20260121/ukraina-2069217308.html
В Давосе отложили объявление о плане по восстановлению Украины, пишет FT
В Давосе отложили объявление о плане по восстановлению Украины, пишет FT - РИА Новости, 21.01.2026
В Давосе отложили объявление о плане по восстановлению Украины, пишет FT
В Давосе отложили подписание плана по восстановлению Украины, сообщила Financial Times. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T08:24:00+03:00
2026-01-21T10:10:00+03:00
в мире
сша
украина
гренландия
дональд трамп
мирный план сша по украине
дмитрий песков
давос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069011550_0:19:3072:1746_1920x0_80_0_0_56f9ba82b4cb3665755a3619b16851c9.jpg
https://ria.ru/20260121/tramp-2069090483.html
https://ria.ru/20260119/alyans-2068874387.html
https://ria.ru/20260121/davos-2069174354.html
https://ria.ru/20260121/tramp-2069209459.html
сша
украина
гренландия
давос
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069011550_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_74e93758f0617172d8295056646c8ce0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, гренландия, дональд трамп, мирный план сша по украине, дмитрий песков, давос, евросоюз
В мире, США, Украина, Гренландия, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине, Дмитрий Песков, Давос, Евросоюз
В Давосе отложили объявление о плане по восстановлению Украины, пишет FT

В Давосе отложили объявление о плане по Украине из-за разногласий по Гренландии

© REUTERS / Denis BalibouseЛоготип экономического форума в Давосе
Логотип экономического форума в Давосе - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Логотип экономического форума в Давосе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. В Давосе отложили подписание плана по восстановлению Украины, сообщила Financial Times.
«

"Запланированное на этой неделе объявление о "плане процветания" на сумму 800 миллиардов долларов, который должен был быть согласован Украиной, Европой и США на Всемирном экономическом форуме в Давосе, было отложено", — пишет газета со ссылкой на неназванных чиновников.

Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Как было — не будет. Трамп сделал Путину интересное предложение
08:00
Причиной этому стали глубокие разногласия между Вашингтоном и европейскими столицами по поводу Гренландии и предложенного главой Белого дома Дональдом Трампом Совета мира по Газе.
«

"Никакого подписания (плана. — Прим. ред.) на данный момент", — подчеркнул один из собеседников издания.

Флаги Украины, Европейского союза и Соединенных Штатов Америки - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
"В переписке с Зеленским". СМИ узнали о плане Киева и ЕС против Трампа
19 января, 18:39
По данным источников Financial Times, напряженность между ЕС и США сорвала обсуждения документа между представителями по вопросам национальной безопасности. США не направили переговорщика в понедельник вечером.
«

"Настроения изменились <...>. Он (Трамп. — Прим. ред.) перешел черту (по теме Гренландии. — Прим. ред.), и мы не можем делать вид, что все в порядке", — заявил европейский дипломат.

При этом, как утверждают собеседники FT, план по восстановлению Украины могут подписать позднее.

Всемирный экономический форум проходит в Давосе с 19 по 23 января. Президент США должен выступить на нем в среду.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Дикий скандал в Давосе: Европа разводится с Америкой и зовет замуж Россию
08:00

Ситуация вокруг Гренландии

С начала второго президентского срока Трамп не раз заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, а после военной операции в Венесуэле откровенно настаивает на этом. Он утверждает, что вокруг автономии в составе Королевства Дания якобы находятся российские и китайские подводные лодки, тогда как оборона самого острова — лишь "две собачьи упряжки".
Это вызвало резкую критику в самой Гренландии, власти и большинство жителей которой выступили против присоединения к США. Инициатива не получила поддержки и в Европе.
В ответ глава Белого дома ввел десятипроцентные тарифы против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Они начнут действовать 1 февраля, с июня повысятся до 25 процентов и будут оставаться в силе до покупки острова Штатами.
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал сложившуюся ситуацию экстраординарной с точки зрения международного права. Россия считает, что Гренландия принадлежит Дании.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Трамп ответил на угрозы ЕС применить "торговую базуку"
06:21
 
В миреСШАУкраинаГренландияДональд ТрампМирный план США по УкраинеДмитрий ПесковДавосЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала