В Давосе отложили объявление о плане по восстановлению Украины, пишет FT

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. В Давосе отложили подписание плана по восстановлению Украины, сообщила Financial Times

« "Запланированное на этой неделе объявление о "плане процветания" на сумму 800 миллиардов долларов, который должен был быть согласован Украиной, Европой и США на Всемирном экономическом форуме в Давосе, было отложено", — пишет газета со ссылкой на неназванных чиновников.

Причиной этому стали глубокие разногласия между Вашингтоном и европейскими столицами по поводу Гренландии и предложенного главой Белого дома Дональдом Трампом Совета мира по Газе.

« "Никакого подписания (плана. — Прим. ред.) на данный момент", — подчеркнул один из собеседников издания.

По данным источников Financial Times, напряженность между ЕС и США сорвала обсуждения документа между представителями по вопросам национальной безопасности. США не направили переговорщика в понедельник вечером.

« "Настроения изменились <...>. Он (Трамп. — Прим. ред.) перешел черту (по теме Гренландии. — Прим. ред.), и мы не можем делать вид, что все в порядке", — заявил европейский дипломат.

При этом, как утверждают собеседники FT, план по восстановлению Украины могут подписать позднее.

Всемирный экономический форум проходит в Давосе с 19 по 23 января. Президент США должен выступить на нем в среду.

Ситуация вокруг Гренландии

С начала второго президентского срока Трамп не раз заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, а после военной операции в Венесуэле откровенно настаивает на этом. Он утверждает, что вокруг автономии в составе Королевства Дания якобы находятся российские и китайские подводные лодки, тогда как оборона самого острова — лишь "две собачьи упряжки".

Это вызвало резкую критику в самой Гренландии, власти и большинство жителей которой выступили против присоединения к США. Инициатива не получила поддержки и в Европе

В ответ глава Белого дома ввел десятипроцентные тарифы против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Они начнут действовать 1 февраля, с июня повысятся до 25 процентов и будут оставаться в силе до покупки острова Штатами.