"Ситуация критическая": Кличко пожаловался на катастрофу в Киеве - РИА Новости, 21.01.2026
01:41 21.01.2026 (обновлено: 10:45 21.01.2026)
"Ситуация критическая": Кличко пожаловался на катастрофу в Киеве
в мире
киев
украина
виталий кличко
дмитрий песков
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
в мире, киев, украина, виталий кличко, дмитрий песков, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Украина, Виталий Кличко, Дмитрий Песков, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
"Ситуация критическая": Кличко пожаловался на катастрофу в Киеве

Times: Кличко пожаловался на гуманитарную катастрофу в Киеве

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Киев находится на грани гуманитарной катастрофы из-за ударов ВС России, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко в интервью британской газете Times.
Он пожаловался, что российские ракеты якобы попали в одну из киевских ТЭЦ.
Кличко резко ответил Зеленскому после ударов по Киеву
"Ситуация с основными коммунальными услугами — отоплением, водоснабжением, электричеством — критическая. В настоящее время 5600 многоквартирных домов остаются без отопления", — добавил Кличко.
О том, что Киев и некоторые другие населенные пункты погрузились во тьму из-за аварийных и плановых отключений, неделю назад сообщали украинские СМИ. В ночь на вторник российская армия нанесла новый мощный удар по предприятиям ВПК, энергетической и транспортной инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ. Минобороны регулярно отчитывается о поражении таких объектов, при этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не выбирают в качестве целей жилые дома и социальные учреждения.
Власти Украины неоднократно рассказывали о повреждениях в сетях и коммунальных системах из-за ударов российских войск. ВС России начали бить по инфраструктуре в качестве возмездия за теракт на Крымском мосту в октябре 2022 года. На всей территории страны регулярно вводят массовые многочасовые отключения электричества, что, в свою очередь, ведет к неизбежным перебоям с отоплением и подачей воды.
Кличко заявил о сложной ситуации с теплоснабжением в Киеве
