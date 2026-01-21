Кличко резко ответил Зеленскому после ударов по Киеву

"Кличко резко ответил, заявив, что президент "неразумно" разжигает политический конфликт внутри страны в тот момент, когда ей необходимо единство", — приводятся в материале его слова.

В начале января глава киевского режима набросился на Кличко с критикой за недостаточную подготовку Киева к авиаударам. Перед этим мэр столицы порекомендовал жителям покинуть город на фоне перебоев с электроэнергией и отоплением. Как писали СМИ, Кличко назвал свой призыв честным предупреждением о сложной ситуации.