Кличко резко ответил Зеленскому после ударов по Киеву
01:25 21.01.2026 (обновлено: 01:26 21.01.2026)
https://ria.ru/20260121/ukraina-2069194244.html
Кличко резко ответил Зеленскому после ударов по Киеву
Кличко резко ответил Зеленскому после ударов по Киеву - РИА Новости, 21.01.2026
Кличко резко ответил Зеленскому после ударов по Киеву
Владимир Зеленский поступает неразумно, разжигая политический конфликт, об этом в интервью газете Times заявил мэр Киева Виталий Кличко. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T01:25:00+03:00
2026-01-21T01:26:00+03:00
в мире
киев
украина
виталий кличко
дмитрий песков
владимир зеленский
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
в мире, киев, украина, виталий кличко, дмитрий песков, владимир зеленский, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
В мире, Киев, Украина, Виталий Кличко, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Кличко резко ответил Зеленскому после ударов по Киеву

Times: Кличко раскритиковал Зеленского за разжигание политического конфликта

Виталий Кличко
Виталий Кличко
Виталий Кличко
Виталий Кличко. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский поступает неразумно, разжигая политический конфликт, об этом в интервью газете Times заявил мэр Киева Виталий Кличко.
«
"Кличко резко ответил, заявив, что президент "неразумно" разжигает политический конфликт внутри страны в тот момент, когда ей необходимо единство", — приводятся в материале его слова.
Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Кличко недоволен работой назначенных Зеленским глав районов Киева
19 января, 14:22
По словам Кличко, Зеленский отказал ему в просьбе о встрече, когда он пытался обсудить ситуацию в энергетическом секторе Киева несмотря на то, что вопросы производства электроэнергии и противовоздушная оборона находятся в зоне ответственности украинского правительства.
В начале января глава киевского режима набросился на Кличко с критикой за недостаточную подготовку Киева к авиаударам. Перед этим мэр столицы порекомендовал жителям покинуть город на фоне перебоев с электроэнергией и отоплением. Как писали СМИ, Кличко назвал свой призыв честным предупреждением о сложной ситуации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
"Наверняка выстрелит". Слова Зеленского о новом оружии поразили японцев
Вчера, 17:37
О том, что Киев и некоторые другие населенные пункты погрузились во тьму из-за аварийных и плановых отключений, неделю назад сообщали украинские СМИ. В ночь на вторник российская армия нанесла новый мощный удар по предприятиям ВПК, энергетической и транспортной инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ. Минобороны регулярно отчитывается о поражении таких объектов, при этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не выбирают в качестве целей жилые дома и социальные учреждения.

Власти Украины неоднократно рассказывали о повреждениях в сетях и коммунальных системах из-за ударов российских войск. ВС России начали бить по инфраструктуре в качестве возмездия за теракт на Крымском мосту в октябре 2022 года. На всей территории страны регулярно вводят массовые многочасовые отключения электричества, что, в свою очередь, ведет к неизбежным перебоям с отоплением и подачей воды.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
На Украине сообщили об опасном эксперименте Зеленского в Киеве
11 января, 03:43
 
