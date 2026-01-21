Рейтинг@Mail.ru
Украине не хватает 100 миллион долларов на импорт газа, пишет Semafor - РИА Новости, 21.01.2026
00:02 21.01.2026
Украине не хватает 100 миллион долларов на импорт газа, пишет Semafor
Украине не хватает 100 миллион долларов на импорт газа, пишет Semafor - РИА Новости, 21.01.2026
Украине не хватает 100 миллион долларов на импорт газа, пишет Semafor
Министр экономики Украины Алексей Соболев заявил, что стране не хватает по меньшей мере 100 миллионов долларов для удовлетворения потребностей в импорте газа на РИА Новости, 21.01.2026
украина
украина, алексей соболев, в мире
Украина, Алексей Соболев, В мире
Украине не хватает 100 миллион долларов на импорт газа, пишет Semafor

Semafor: Украине не хватает $100 млн для удовлетворения потребностей в газе

Газовая компрессорная станция
Газовая компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Александр Мазуркевич
Перейти в медиабанк
Газовая компрессорная станция. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Министр экономики Украины Алексей Соболев заявил, что стране не хватает по меньшей мере 100 миллионов долларов для удовлетворения потребностей в импорте газа на предстоящий год, сообщает портал Semafor.
"По словам министра экономики Алексея Соболева, Украине не хватает по меньшей мере 100 миллионов долларов для удовлетворения прогнозируемых потребностей в импорте газа в предстоящем году, и это часть от примерно 60 миллиардов долларов, необходимых стране для восстановления своей энергосистемы", - сообщает портал.
Соболев во вторник также заявил, что экстренные потребности энергосистемы Украины превышают 1 миллиард долларов.
