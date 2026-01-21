https://ria.ru/20260121/ukraina-2069186256.html
Украине не хватает 100 миллион долларов на импорт газа, пишет Semafor
Украине не хватает 100 миллион долларов на импорт газа, пишет Semafor
Украине не хватает 100 миллион долларов на импорт газа, пишет Semafor
Министр экономики Украины Алексей Соболев заявил, что стране не хватает по меньшей мере 100 миллионов долларов для удовлетворения потребностей в импорте газа на РИА Новости, 21.01.2026
украина
алексей соболев
в мире
украина
Semafor: Украине не хватает $100 млн для удовлетворения потребностей в газе