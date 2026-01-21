Рейтинг@Mail.ru
Все стороны украинского конфликта хотят заключения мира, заявил Уиткофф - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:49 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/uitkoff-2069321565.html
Все стороны украинского конфликта хотят заключения мира, заявил Уиткофф
Все стороны украинского конфликта хотят заключения мира, заявил Уиткофф - РИА Новости, 21.01.2026
Все стороны украинского конфликта хотят заключения мира, заявил Уиткофф
Все стороны украинского конфликта вовлечены в переговорный процесс и заинтересованы в том, чтобы мирное соглашение было достигнуто, заявил спецпосланник США... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T14:49:00+03:00
2026-01-21T14:49:00+03:00
в мире
сша
давос
москва
стив уиткофф
джаред кушнер
владимир путин
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050440473_0:69:2867:1682_1920x0_80_0_0_c0fc24a0a0b0f7fad2cfd787c0d3c529.jpg
https://ria.ru/20260121/moskva-2069145033.html
сша
давос
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050440473_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_f7fbbaaf0f1e8a7ebbc8e5cbeddd9136.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, давос, москва, стив уиткофф, джаред кушнер, владимир путин, мирный план сша по украине
В мире, США, Давос, Москва, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Владимир Путин, Мирный план США по Украине
Все стороны украинского конфликта хотят заключения мира, заявил Уиткофф

Уиткофф: все стороны конфликта на Украине заинтересованы в достижении мира

© AP Photo / Alex BrandonСпецпосланик президента США Стив Уиткофф
Спецпосланик президента США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Спецпосланик президента США Стив Уиткофф . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 21 янв — РИА Новости. Все стороны украинского конфликта вовлечены в переговорный процесс и заинтересованы в том, чтобы мирное соглашение было достигнуто, заявил спецпосланник США Стив Уиткофф.
"Я думаю, что все вовлечены в процесс и хотят, чтобы мирное соглашение состоялось", - сказал Уиткофф в интервью Блумберг ТВ из Давоса.
Ранее Уиткофф заявил, что он и зять американского лидера Джаред Кушнер вылетят в четверг в Москву, где планируют встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что данная встреча есть в графике российского президента.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Опыт Минска не забыт: Москва вынесла Киеву приговор
08:00
 
В миреСШАДавосМоскваСтив УиткоффДжаред КушнерВладимир ПутинМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала