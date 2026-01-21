Рейтинг@Mail.ru
14:23 21.01.2026 (обновлено: 15:07 21.01.2026)
Уиткофф заявил о серьезном прогрессе в урегулировании конфликта на Украине
Уиткофф заявил о серьезном прогрессе в урегулировании конфликта на Украине
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что прогресс на переговорах по Украине значительнее, чем признаёт Киев. РИА Новости, 21.01.2026
в мире, сша, украина, стив уиткофф, мирный план сша по украине
В мире, США, Украина, Стив Уиткофф, Мирный план США по Украине
Уиткофф заявил о серьезном прогрессе в урегулировании конфликта на Украине

Уиткофф: прогресс на переговорах по Украине значительнее, чем признает Киев

© AP Photo / Alex BrandonСпецпосланик президента США Стив Уиткофф
Спецпосланик президента США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Спецпосланик президента США Стив Уиткофф. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что прогресс на переговорах по Украине значительнее, чем признаёт Киев.
"Украинцы сказали, что мы готовы на 90%... На самом деле, я думаю, что за прошедшие выходные мы добились еще более значительного прогресса", - заявил он в интервью агентству Блумберг.
Кирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Уиткофф оценил переговоры с Дмитриевым
