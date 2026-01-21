Рейтинг@Mail.ru
Уиткофф признался, что не знает конкретных планов Трампа по Гренландии - РИА Новости, 21.01.2026
14:09 21.01.2026
Уиткофф признался, что не знает конкретных планов Трампа по Гренландии
Уиткофф признался, что не знает конкретных планов Трампа по Гренландии - РИА Новости, 21.01.2026
Уиткофф признался, что не знает конкретных планов Трампа по Гренландии
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф признался, что не знает, что именно президент Дональд Трамп планирует по вопросу о Гренландии. РИА Новости, 21.01.2026
в мире
гренландия
сша
дания
стив уиткофф
дональд трамп
гренландия
сша
дания
в мире, гренландия, сша, дания, стив уиткофф, дональд трамп
В мире, Гренландия, США, Дания, Стив Уиткофф, Дональд Трамп
Уиткофф признался, что не знает конкретных планов Трампа по Гренландии

Уиткофф признался, что не знает, что именно Трамп планирует по Гренландии

Стив Уиткофф
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© AP Photo / Evelyn Hockstein
Стив Уиткофф. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф признался, что не знает, что именно президент Дональд Трамп планирует по вопросу о Гренландии.
"Я не знаю, что он собирается сказать, и я бы не стал говорить за него. Я думаю, что он собирается сказать, что считает, что это (Гренландия - ред.) стратегический актив, и мы должны убедиться, что он защищен", - заявил он в интервью агентству Блумберг.
Он добавил что Дания не способна защитить остров в той мере, в которой способны Соединенные Штаты.
Ранее американский президент не стал прямо отвечать на вопрос, насколько далеко он готов зайти в вопросе получения Штатами Гренландии, но анонсировал много встреч по вопросу острова во время его поездки в Швейцарию, которые, как он думает, пройдут очень хорошо.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
В мире, Гренландия, США, Дания, Стив Уиткофф, Дональд Трамп
 
 
