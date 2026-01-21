https://ria.ru/20260121/uitkoff-2069307104.html
Уиткофф признался, что не знает конкретных планов Трампа по Гренландии
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф признался, что не знает, что именно президент Дональд Трамп планирует по вопросу о Гренландии. РИА Новости, 21.01.2026
в мире
гренландия
сша
дания
стив уиткофф
дональд трамп
