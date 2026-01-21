Рейтинг@Mail.ru
13:48 21.01.2026 (обновлено: 14:01 21.01.2026)
Уиткофф приедет в Россию с Кушнером
Уиткофф приедет в Россию с Кушнером
россия, москва, в мире, сша, стив уиткофф, джаред кушнер
Россия, Москва, В мире, США, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер
Уиткофф приедет в Россию с Кушнером

Уиткофф приедет в Москву с Кушнером

© REUTERS / Sarah MeyssonnierСтивен Уиткофф и Джаред Кушнер
Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© REUTERS / Sarah Meyssonnier
Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что он и зять американского лидера Джаред Кушнер вылетят в Москву в четверг.
"Я еду в Москву с Джаредом... Мы с Джаредом вылетим в четверг вечером и прибудем в Москву поздно вечером", - заявил он в интервью агентству Блумберг, добавив, что после этого они отправятся в ОАЭ.
РоссияМоскваВ миреСШАСтив УиткоффДжаред Кушнер
 
 
