Уиткофф приедет в Россию с Кушнером
Уиткофф приедет в Россию с Кушнером - РИА Новости, 21.01.2026
Уиткофф приедет в Россию с Кушнером
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что он и зять американского лидера Джаред Кушнер вылетят в Москву в четверг. РИА Новости, 21.01.2026
Уиткофф приедет в Россию с Кушнером
