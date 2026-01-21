https://ria.ru/20260121/uitkoff-2069298068.html
Сделка с Ираном должна быть достигнута на основе консенсуса, заявил Уиткофф
Потенциальная сделка США с Ираном должна быть достигнута и основываться на консенсусе сторон, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф. РИА Новости, 21.01.2026
