Сделка с Ираном должна быть достигнута на основе консенсуса, заявил Уиткофф - РИА Новости, 21.01.2026
13:39 21.01.2026
Сделка с Ираном должна быть достигнута на основе консенсуса, заявил Уиткофф
Сделка с Ираном должна быть достигнута на основе консенсуса, заявил Уиткофф
Потенциальная сделка США с Ираном должна быть достигнута и основываться на консенсусе сторон, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф. РИА Новости, 21.01.2026
в мире
сша
иран
стив уиткофф
сша
иран
в мире, сша, иран, стив уиткофф
Сделка с Ираном должна быть достигнута на основе консенсуса, заявил Уиткофф

© AP Photo / Terry RennaСтив Уиткофф
© AP Photo / Terry Renna
Стив Уиткофф. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Потенциальная сделка США с Ираном должна быть достигнута и основываться на консенсусе сторон, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
"Я считаю, что сделка с Ираном должна состояться... необходимо найти консенсус", - сказал он в интервью телеканалу CNBC.
