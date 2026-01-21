Рейтинг@Mail.ru
13:30 21.01.2026 (обновлено: 14:48 21.01.2026)
Путин и Уиткофф проведут встречу в четверг
Спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф в четверг проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным, передает Reuters. РИА Новости, 21.01.2026
в мире, сша, россия, владимир путин, стив уиткофф, мирный план сша по украине, джаред кушнер, украина, вооруженные силы украины, российский фонд прямых инвестиций
В мире, США, Россия, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Мирный план США по Украине, Джаред Кушнер, Украина, Вооруженные силы Украины, Российский фонд прямых инвестиций
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф в четверг проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным, передает Reuters.
"Уиткофф: мы должны отправиться на встречу с Путиным в четверг", — сообщило агентство со ссылкой на его интервью телеканалу CNBC.
Уиткофф о встрече с Дмитриевым - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Уиткофф оценил переговоры с Дмитриевым
Вчера, 21:26
Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что переговоры запланированы на завтра.
В беседе с Bloomberg спецпосланник заявил, что за последние недели удалось достичь значительного прогресса по урегулированию на Украине. Также на встрече будет зять президента США Джаред Кушнер.
Как ранее передавало агентство, американская делегация хочет обсудить гарантии безопасности Киеву и представить проекты планов по завершению конфликта.
Логотип экономического форума в Давосе - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
В Давосе отложили объявление о плане по восстановлению Украины, пишет FT
08:24

Обсуждение мирной инициативы США

В предыдущий раз Уиткофф и Кушнер встречались с Путиным в Кремле в начале декабря. Стороны обсудили суть плана Штатов по Украине, но найти компромиссный вариант им не удалось. Как заявил президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального проекта на четыре пакета и предложил рассматривать их отдельно.
Спустя несколько дней в Берлине прошла встреча представителей США и Украины, содержание которой передали России через главу РФПИ Кирилла Дмитриева.
В конце декабря глава Белого дома Дональд Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским во Флориде. Президент США рассказал, что стороны достигли взаимопонимания по 95 процентам вопросов. Затем он созвонился с Путиным, который сообщил о попытке ВСУ атаковать его резиденцию. После этого в Москве заявили о пересмотре переговорной позиции.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Как было — не будет. Трамп сделал Путину интересное предложение
08:00
 
В миреСШАРоссияВладимир ПутинСтив УиткоффМирный план США по УкраинеДжаред КушнерУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
