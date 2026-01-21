Путин и Уиткофф проведут встречу в четверг

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф в четверг проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным, передает Спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф в четверг проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным, передает Reuters

« "Уиткофф: мы должны отправиться на встречу с Путиным в четверг", — сообщило агентство со ссылкой на его интервью телеканалу CNBC.

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что переговоры запланированы на завтра.

В беседе с Bloomberg спецпосланник заявил, что за последние недели удалось достичь значительного прогресса по урегулированию на Украине. Также на встрече будет зять президента США Джаред Кушнер.

Как ранее передавало агентство, американская делегация хочет обсудить гарантии безопасности Киеву и представить проекты планов по завершению конфликта.

Обсуждение мирной инициативы США

В предыдущий раз Уиткофф и Кушнер встречались с Путиным в Кремле в начале декабря. Стороны обсудили суть плана Штатов по Украине, но найти компромиссный вариант им не удалось. Как заявил президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального проекта на четыре пакета и предложил рассматривать их отдельно.

Спустя несколько дней в Берлине прошла встреча представителей США и Украины, содержание которой передали России через главу РФПИ Кирилла Дмитриева.