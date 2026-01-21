https://ria.ru/20260121/uitkoff-2069296075.html
Путин и Уиткофф проведут встречу в четверг
Путин и Уиткофф проведут встречу в четверг - РИА Новости, 21.01.2026
Путин и Уиткофф проведут встречу в четверг
Спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф в четверг проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным, передает Reuters. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T13:30:00+03:00
2026-01-21T13:30:00+03:00
2026-01-21T14:48:00+03:00
в мире
сша
россия
владимир путин
стив уиткофф
мирный план сша по украине
джаред кушнер
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/19/2013421368_0:17:2771:1576_1920x0_80_0_0_406a80cb15d0816ec43be9d1917f4e10.jpg
https://ria.ru/20260120/ssha-2069163479.html
https://ria.ru/20260121/ukraina-2069217308.html
https://ria.ru/20260121/tramp-2069090483.html
сша
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/19/2013421368_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_025aa616f43db960ca9ebf4361066af2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, владимир путин, стив уиткофф, мирный план сша по украине, джаред кушнер, украина, вооруженные силы украины, российский фонд прямых инвестиций
В мире, США, Россия, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Мирный план США по Украине, Джаред Кушнер, Украина, Вооруженные силы Украины, Российский фонд прямых инвестиций
Путин и Уиткофф проведут встречу в четверг
Уиткофф проведет переговоры с Путиным в четверг
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости.
Спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф в четверг проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным, передает Reuters
.
«
"Уиткофф: мы должны отправиться на встречу с Путиным
в четверг", — сообщило агентство со ссылкой на его интервью телеканалу CNBC.
Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что переговоры запланированы на завтра.
В беседе с Bloomberg спецпосланник заявил, что за последние недели удалось достичь значительного прогресса по урегулированию на Украине. Также на встрече будет зять президента США Джаред Кушнер.
Как ранее передавало агентство, американская делегация хочет обсудить гарантии безопасности Киеву и представить проекты планов по завершению конфликта.
Обсуждение мирной инициативы США
В предыдущий раз Уиткофф и Кушнер встречались с Путиным в Кремле в начале декабря. Стороны обсудили суть плана Штатов по Украине, но найти компромиссный вариант им не удалось. Как заявил президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального проекта на четыре пакета и предложил рассматривать их отдельно.
Спустя несколько дней в Берлине прошла встреча представителей США и Украины, содержание которой передали России
через главу РФПИ Кирилла Дмитриева.
В конце декабря глава Белого дома Дональд Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским во Флориде. Президент США рассказал, что стороны достигли взаимопонимания по 95 процентам вопросов. Затем он созвонился с Путиным, который сообщил о попытке ВСУ атаковать его резиденцию. После этого в Москве заявили о пересмотре переговорной позиции.