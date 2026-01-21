https://ria.ru/20260121/udary-2069380700.html
Трамп анонсировал удары США по наземным целям наркоторговцев
США собираются начать наносить удары по наземным целям наркоторговцев, это будет даже проще, чем на воде, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. РИА Новости, 21.01.2026
