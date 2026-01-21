Рейтинг@Mail.ru
Трамп анонсировал удары США по наземным целям наркоторговцев
17:53 21.01.2026 (обновлено: 17:59 21.01.2026)
Трамп анонсировал удары США по наземным целям наркоторговцев
Трамп анонсировал удары США по наземным целям наркоторговцев - РИА Новости, 21.01.2026
Трамп анонсировал удары США по наземным целям наркоторговцев
в мире, сша, дональд трамп, давос
В мире, США, Дональд Трамп, Давос
Трамп анонсировал удары США по наземным целям наркоторговцев

Трамп: США собираются начать наносить удары по наземным целям наркоторговцев

© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Президент США Дональд Трамп выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе
ДАВОС (Швейцария), 21 янв - РИА Новости. США собираются начать наносить удары по наземным целям наркоторговцев, это будет даже проще, чем на воде, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
"Мы уничтожили их (наркоторговцев - ред.), и теперь мы начнем на суше. Мы уничтожим их всех. Суша - это легкая часть. То, что мы сделали на море, - невероятно, и это заслуга нашей великой армии", - сказал Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.
Президент Колумбии Густаво Петро - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Петро назвал обвинения со стороны Трампа следствием "старческого разума"
7 января, 03:57
 
В мире, США, Дональд Трамп, Давос
 
 
