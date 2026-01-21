Рейтинг@Mail.ru
В Сириусе создают технологию индивидуального протезирования клапана сердца
10:48 21.01.2026
В Сириусе создают технологию индивидуального протезирования клапана сердца
Ученые научно-технологического университета "Сириус" разрабатывают технологию создания персонализированных протезов клапана сердца для пациентов с заболеваниями
общество
Хорошие новости, Общество
В Сириусе создают технологию индивидуального протезирования клапана сердца

В Сириусе работают над созданием персонализированных протезов клапана сердца

© Depositphotos.com / Syda_ProductionsМолодые ученые в лаборатории
Молодые ученые в лаборатории - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© Depositphotos.com / Syda_Productions
Молодые ученые в лаборатории. Архивное фото
СИРИУС, 21 янв - РИА Новости. Ученые научно-технологического университета "Сириус" разрабатывают технологию создания персонализированных протезов клапана сердца для пациентов с заболеваниями аортального стеноза, сообщили РИА Новости в пресс-службе федеральной территории "Сириус".
По информации пресс-службы, при патологиях аортального стеноза сужается устье аортального клапана, из-за чего нарушается кровоток из левого желудочка в аорту, что приводит к ряду осложнений и снижает качество жизни. Число пациентов с этим диагнозом неуклонно растет.
"В рамках технологического суверенитета ученые научно-технологического университета "Сириус" разрабатывают технологию пациентоориентированного дизайна, моделирования и производства протезов клапана сердца для хирургического лечения аортального стеноза", - говорится в сообщении.
Как уточнили в "Сириусе", те методы, который используются сейчас, например, транскатетерная имплантация протеза аортального клапана, действительно оказывают положительный эффект, но имеют ряд ограничений. Такие клапаны зачастую стандартные, они не учитывают уникальные анатомические особенности пациента, что может приводить к осложнениям и необходимости новых хирургических вмешательств с риском для жизни пациента.
Новая технология, по данным пресс-службы, позволит изготавливать более подходящие конструкции для разных клинических случаев и улучшить качество жизни пациентов.
"Особенностью технологии являются не только экспериментальные исследования и аддитивное производство, но и компьютерное моделирование поведения имплантов в аорте для прогнозирования их биомеханического поведения и расчета гемодинамических характеристик. Таким образом, мы можем сначала спроектировать имплант с учетом различных параметров на основе собственного разработанного программного обеспечения, смоделировать его поведение в фиброзном кольце пациента, а затем изготовить на опытном производстве", - рассказал руководитель научной группы Научного центра генетики и наук о жизни университета "Сириус", доктор физико-математических наук Алексей Кучумов, чьи слова приводит пресс-служба федеральной территории.
По информации пресс-службы, испытания готового прототипа проведут на современных экспериментальных моделях, которые имитируют работу сердца in vitro.
