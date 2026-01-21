Рейтинг@Mail.ru
Третьего пострадавшего извлекли из-под завалов ТЦ в Новосибирске - РИА Новости, 21.01.2026
15:41 21.01.2026 (обновлено: 16:16 21.01.2026)
Третьего пострадавшего извлекли из-под завалов ТЦ в Новосибирске
Третьего пострадавшего извлекли из-под завалов ТЦ в Новосибирске
В Новосибирске из-под завалов частично обрушившегося торгового центра извлекли третьего пострадавшего, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.01.2026
происшествия
новосибирск
новосибирск
происшествия, новосибирск
Происшествия, Новосибирск
Третьего пострадавшего извлекли из-под завалов ТЦ в Новосибирске

РИА Новости: третьего пострадавшего извлекли из-под завалов ТЦ в Новосибирске

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСпасатели на месте обрушения торгового центра в Новосибирске
Спасатели на месте обрушения торгового центра в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Спасатели на месте обрушения торгового центра в Новосибирске
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НОВОСИБИРСК, 21 янв — РИА Новости. В Новосибирске из-под завалов частично обрушившегося торгового центра извлекли третьего пострадавшего, передает корреспондент РИА Новости.
Его нашли на втором этаже. Он подает признаки жизни, его поместили в машину скорой помощи.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудники спасательной службы МЧС на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сотрудники спасательной службы МЧС на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске
Обрушение крыши на площади 600 квадратных метров и конструкций второго этажа произошло в ТЦ на улице Наумова около 17:00 по местному времени. При этом пострадали два человека, позже из-под завалов спасли еще двух женщин. Спасатели продолжают поиски и проводят минуты тишины.
Региональный главк Следственного комитета возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По предварительным данным, крыша обрушилась из-за снеговой нагрузки.
На месте работают 100 спасателей и 33 единицы техники. Разбор завалов затрудняют материалы, из которых построен ТЦ, — сборочные металлоконструкции, покрытые сайдингом.
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
В Новосибирске извлеченную из-под завалов ТЦ женщину отпустили домой
ПроисшествияНовосибирск
 
 
Заголовок открываемого материала