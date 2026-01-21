https://ria.ru/20260121/tts-2069334454.html
Третьего пострадавшего извлекли из-под завалов ТЦ в Новосибирске
Третьего пострадавшего извлекли из-под завалов ТЦ в Новосибирске - РИА Новости, 21.01.2026
Третьего пострадавшего извлекли из-под завалов ТЦ в Новосибирске
В Новосибирске из-под завалов частично обрушившегося торгового центра извлекли третьего пострадавшего, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T15:41:00+03:00
2026-01-21T15:41:00+03:00
2026-01-21T16:16:00+03:00
происшествия
новосибирск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069314899_0:17:3072:1745_1920x0_80_0_0_6c6e94669ebee0524118433e0315ec60.jpg
https://ria.ru/20260121/tts-2069333893.html
новосибирск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069314899_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a986b15ae0b406f328ed61b51252f626.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новосибирск
Происшествия, Новосибирск
Третьего пострадавшего извлекли из-под завалов ТЦ в Новосибирске
РИА Новости: третьего пострадавшего извлекли из-под завалов ТЦ в Новосибирске
НОВОСИБИРСК, 21 янв — РИА Новости. В Новосибирске из-под завалов частично обрушившегося торгового центра извлекли третьего пострадавшего, передает корреспондент РИА Новости.
Его нашли на втором этаже. Он подает признаки жизни, его поместили в машину скорой помощи.
Обрушение крыши на площади 600 квадратных метров и конструкций второго этажа произошло в ТЦ на улице Наумова около 17:00 по местному времени. При этом пострадали два человека, позже из-под завалов спасли еще двух женщин. Спасатели продолжают поиски и проводят минуты тишины.
Региональный главк Следственного комитета возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По предварительным данным, крыша обрушилась из-за снеговой нагрузки.
На месте работают 100 спасателей и 33 единицы техники. Разбор завалов затрудняют материалы, из которых построен ТЦ, — сборочные металлоконструкции, покрытые сайдингом.