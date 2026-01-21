Третьего пострадавшего извлекли из-под завалов ТЦ в Новосибирске

Его нашли на втором этаже. Он подает признаки жизни, его поместили в машину скорой помощи.

Обрушение крыши на площади 600 квадратных метров и конструкций второго этажа произошло в ТЦ на улице Наумова около 17:00 по местному времени. При этом пострадали два человека, позже из-под завалов спасли еще двух женщин. Спасатели продолжают поиски и проводят минуты тишины.