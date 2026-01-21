В Новосибирске извлеченную из-под завалов ТЦ женщину отпустили домой

"В данный момент из-под завалов извлечены две пострадавшие женщины, обе были доставлены в городскую клиническую больницу №1. У первой пострадавшей (травмы – ред.) легкой степени, она осмотрена врачами и отпущена домой, вторая пострадавшая с травмами средней степени тяжести госпитализирована в горбольницу", – рассказала Анохина.