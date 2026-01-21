https://ria.ru/20260121/tts-2069333893.html
В Новосибирске извлеченную из-под завалов ТЦ женщину отпустили домой
КЕМЕРОВО, 21 янв – РИА Новости. Одну извлеченную из-под завалов в ТЦ Новосибирска женщину отпустили домой, еще одну госпитализировали, сообщила журналистам замглавы минздрава региона Татьяна Анохина.
"В данный момент из-под завалов извлечены две пострадавшие женщины, обе были доставлены в городскую клиническую больницу №1. У первой пострадавшей (травмы – ред.) легкой степени, она осмотрена врачами и отпущена домой, вторая пострадавшая с травмами средней степени тяжести госпитализирована в горбольницу", – рассказала Анохина.
Анохина уточнила, что у пострадавших диагностированы ушиб и перелом.
Обрушение конструкций кровли на площади 600 квадратных метров и второго этажа двухэтажного здания торгового центра произошло в Новосибирске
на улице Наумова. Уже сообщалось о двух пострадавших и еще двоих, которых спасатели вытащили из-под завалов и передали медикам. Спасатели проводят минуты тишины.