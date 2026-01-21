Цивилева: обратившаяся к Путину вдова бойца СВО получила все выплаты

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Пенсия вдове участника спецоперации из Новосибирска, заявившей на прямой линии о проблемах с выплатами, выдана в полном объеме, сообщила статс-секретарь – замминистра обороны РФ Анна Цивилева в среду на совещании с участием президента РФ Владимира Путина.