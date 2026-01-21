https://ria.ru/20260121/tsivileva-2069405606.html
Цивилева: обратившаяся к Путину вдова бойца СВО получила все выплаты
Цивилева: обратившаяся к Путину вдова бойца СВО получила все выплаты - РИА Новости, 21.01.2026
Цивилева: обратившаяся к Путину вдова бойца СВО получила все выплаты
Пенсия вдове участника спецоперации из Новосибирска, заявившей на прямой линии о проблемах с выплатами, выдана в полном объеме, сообщила статс-секретарь –... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T19:12:00+03:00
2026-01-21T19:12:00+03:00
2026-01-21T19:12:00+03:00
россия
новосибирск
новосибирская область
анна цивилева
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065667962_0:0:3302:1858_1920x0_80_0_0_7dd302b02cc81c245ecc5dd9e7bcc94b.jpg
https://ria.ru/20260121/putin-2069403952.html
россия
новосибирск
новосибирская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065667962_112:0:2843:2048_1920x0_80_0_0_d853ce86c5b32fbf8af8566f379d207c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, новосибирск, новосибирская область, анна цивилева, владимир путин
Россия, Новосибирск, Новосибирская область, Анна Цивилева, Владимир Путин
Цивилева: обратившаяся к Путину вдова бойца СВО получила все выплаты
Цивилева: обратившаяся к Путину вдова участника СВО Гребе получила все выплаты