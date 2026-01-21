Рейтинг@Mail.ru
19:12 21.01.2026
Цивилева: обратившаяся к Путину вдова бойца СВО получила все выплаты
Цивилева: обратившаяся к Путину вдова бойца СВО получила все выплаты
россия, новосибирск, новосибирская область, анна цивилева, владимир путин
Россия, Новосибирск, Новосибирская область, Анна Цивилева, Владимир Путин
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкАнна Цивилева
Анна Цивилева
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Анна Цивилева. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Пенсия вдове участника спецоперации из Новосибирска, заявившей на прямой линии о проблемах с выплатами, выдана в полном объеме, сообщила статс-секретарь – замминистра обороны РФ Анна Цивилева в среду на совещании с участием президента РФ Владимира Путина.
"Возникали случаи задержки с их (выплат - ред.) назначением. Примером как раз тому служит обращение на прямой линии 19 декабря прошлого года вдовы погибшего участника СВО Гребе Кристины Сергеевны о несвоевременном назначении пенсии по потере кормильца. Сразу проинформирую, что пенсии Кристине Сергеевне и её двум сыновьям назначена военным комиссариатом Новосибирской области и выплачена в полном объёме", - сказала Цивилева.
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Путин призвал продолжить цифровизацию вопросов, касающихся выплат бойцам
РоссияНовосибирскНовосибирская областьАнна ЦивилеваВладимир Путин
 
 
