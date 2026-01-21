Рейтинг@Mail.ru
Минобороны производит 78 видов выплат, заявила Цивилева
18:55 21.01.2026 (обновлено: 18:58 21.01.2026)
Минобороны производит 78 видов выплат, заявила Цивилева
Минобороны производит 78 видов выплат, заявила Цивилева
Минобороны производит 78 видов выплат, заявила Цивилева

© РИА Новости / Александр Кряжев
Анна Цивилева
Анна Цивилева - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Анна Цивилева. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Минобороны РФ производит 78 видов выплат, 31 из них связана с участниками спецоперации, сообщила статс-секретарь – замминистра обороны РФ Анна Цивилева в среду на совещании с участием президента РФ Владимира Путина.
"Обеспечение военнослужащих и членов их семей всеми положенными выплатами и мерами социальной поддержки является приоритетной задачей министерства обороны. Всего министерством осуществляется 78 видов выплат, в том числе 31 выплата связана с непосредственно с участниками специальной военной операции", - сказала Цивилева.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Путин отметил важность работы ведомств для налаживания выплат бойцам СВО
Россия
Анна Цивилева
Владимир Путин
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
