Минобороны производит 78 видов выплат, заявила Цивилева

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Минобороны РФ производит 78 видов выплат, 31 из них связана с участниками спецоперации, сообщила статс-секретарь – замминистра обороны РФ Анна Цивилева в среду на совещании с участием президента РФ Владимира Путина.