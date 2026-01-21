Рейтинг@Mail.ru
ЦБ освободит банки от проверки использования кредитов до миллиона рублей
21.01.2026
ЦБ освободит банки от проверки использования кредитов до миллиона рублей
ЦБ освободит банки от проверки использования кредитов до миллиона рублей
Банк России планирует с 1 октября 2026 года освободить банки от проверки целевого использования кредитов на сумму до 1 миллиона рублей, сообщается в проекте... РИА Новости, 21.01.2026
2026
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ освободит банки от проверки использования кредитов до миллиона рублей

ЦБ освободит банки от проверки использования кредитов физлиц до 1 млн руб

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Банк России планирует с 1 октября 2026 года освободить банки от проверки целевого использования кредитов на сумму до 1 миллиона рублей, сообщается в проекте указания регулятора.
"Проблема: Проверка целевого использования незначительных по величине ссуд трудоемка и не целесообразна. Решение: разрешается не контролировать целевое использование незначительных по величине (до 1 миллиона рублей) ссуд, предоставленных физическим лицам на потребительские цели", - говорится в документе.
Отмечается, что норма вступит в силу с 1 октября 2026 года и будет применяться к новым ссудам. Банк России поясняет, что данное нововведение окажет положительное влияние и снизит операционную нагрузку на банки и надзорные подразделения Банка России.
