ЦБ освободит банки от проверки использования кредитов до миллиона рублей
ЦБ освободит банки от проверки использования кредитов до миллиона рублей - РИА Новости, 21.01.2026
ЦБ освободит банки от проверки использования кредитов до миллиона рублей
Банк России планирует с 1 октября 2026 года освободить банки от проверки целевого использования кредитов на сумму до 1 миллиона рублей, сообщается в проекте... РИА Новости, 21.01.2026
экономика
центральный банк рф (цб рф)
https://ria.ru/20260121/stavka-2069207672.html
Новости
ru-RU
ЦБ освободит банки от проверки использования кредитов до миллиона рублей
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Банк России планирует с 1 октября 2026 года освободить банки от проверки целевого использования кредитов на сумму до 1 миллиона рублей, сообщается в проекте указания регулятора.
"Проблема: Проверка целевого использования незначительных по величине ссуд трудоемка и не целесообразна. Решение: разрешается не контролировать целевое использование незначительных по величине (до 1 миллиона рублей) ссуд, предоставленных физическим лицам на потребительские цели", - говорится в документе.
Отмечается, что норма вступит в силу с 1 октября 2026 года и будет применяться к новым ссудам. Банк России поясняет, что данное нововведение окажет положительное влияние и снизит операционную нагрузку на банки и надзорные подразделения Банка России.