ЦБ освободит банки от проверки использования кредитов до миллиона рублей

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Банк России планирует с 1 октября 2026 года освободить банки от проверки целевого использования кредитов на сумму до 1 миллиона рублей, сообщается в проекте указания регулятора.

"Проблема: Проверка целевого использования незначительных по величине ссуд трудоемка и не целесообразна. Решение: разрешается не контролировать целевое использование незначительных по величине (до 1 миллиона рублей) ссуд, предоставленных физическим лицам на потребительские цели", - говорится в документе.