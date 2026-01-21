Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ сообщила об ударах по складам оружия "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 21.01.2026
22:56 21.01.2026
ЦАХАЛ сообщила об ударах по складам оружия "Хезболлы" в Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в среду сообщила о новых ударах по складам с оружием движения "Хезболлах" в Ливане, обвинив группировку в нарушении... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T22:56:00+03:00
2026-01-21T22:56:00+03:00
в мире, ливан, израиль, хезболла
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла
ЦАХАЛ сообщила об ударах по складам оружия "Хезболлы" в Ливане

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 янв - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в среду сообщила о новых ударах по складам с оружием движения "Хезболлах" в Ливане, обвинив группировку в нарушении договоренностей о прекращении огня.
"В рамках ударов ЦАХАЛ поразила склады оружия и подземный объект, используемый для хранения оружия "Хезболлах" в Ливане. Удары были нанесены по объектам инфраструктуры, расположенным в центре гражданских районов. Это еще один пример стратегии террористической организации "Хезболлах", которая цинично использует и жестоко эксплуатирует ливанских мирных жителей в качестве живого щита, действуя из гражданских районов", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
ЦАХАЛ заявила о ликвидации члена "Хезболлы" на юге Ливана
16 января, 13:57
Израильские военные отметили, что перед ударами были предприняты шаги для минимизации вреда для гражданского населения, включая использование высокоточных боеприпасов, заблаговременное предупреждение населения об ударах, воздушное наблюдение и дополнительную разведывательную деятельность.
В ночь на 27 ноября 2024 года между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня в соответствии с американским планом урегулирования. Согласно нему, в течение 60 дней армия Ливана должна была занять территории на юге страны, а силы и инфраструктура движения "Хезболлах" должны были быть отведены к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем. Израиль за это время должен был полностью вывести свои вооруженные силы с территории соседней страны, при этом Израиль сохранил за собой право отвечать на любое нарушение условий прекращения огня со стороны "Хезболлах".
По прошествии этого периода Израиль вывел войска из соседней страны, но сохранил военное присутствие на пяти приграничных позициях в Ливане. Армия Ливана, в свою очередь, также не сумела полностью обеспечить отход "Хезболлах" к северу от Литани и демонтировать инфраструктуру движения.
Истребитель F-16I Sufa ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Пять журналистов пострадали при авиаударах Израиля по югу Ливана
Вчера, 21:18
 
