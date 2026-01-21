https://ria.ru/20260121/trump-2069357490.html
Трамп обратился к друзьям и врагам на форуме в Давосе
Трамп обратился к друзьям и врагам на форуме в Давосе - РИА Новости, 21.01.2026
Трамп обратился к друзьям и врагам на форуме в Давосе
Президент США Дональд Трамп в обращении к участникам Всемирного экономического форума в Давосе сообщил, что рад выступить перед многими друзьями и несколькими... РИА Новости, 21.01.2026
Трамп обратился к друзьям и врагам на форуме в Давосе
Трамп заявил, что рад выступить перед друзьями и врагами в Давосе