Трамп обратился к друзьям и врагам на форуме в Давосе
16:49 21.01.2026
Трамп обратился к друзьям и врагам на форуме в Давосе
Президент США Дональд Трамп в обращении к участникам Всемирного экономического форума в Давосе сообщил, что рад выступить перед многими друзьями и несколькими...
2026
Трамп обратился к друзьям и врагам на форуме в Давосе

Трамп заявил, что рад выступить перед друзьями и врагами в Давосе

ДАВОС, 21 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в обращении к участникам Всемирного экономического форума в Давосе сообщил, что рад выступить перед многими друзьями и несколькими врагами.
"Рад снова быть в прекрасном Давосе, в Швейцарии, и обратиться ко многим уважаемым лидерам бизнеса, многочисленным друзьям, нескольким врагам, а также ко всем высоким гостям", - сказал Трамп.
