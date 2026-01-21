Рейтинг@Mail.ru
15:28 21.01.2026
Воздушную тревогу в Севастополе отменили
Воздушную тревогу в Севастополе отменили
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил об отмене воздушной тревоги в городе, она длилась 34 минуты. РИА Новости, 21.01.2026
Воздушную тревогу в Севастополе отменили

Воздушная тревога в Севастополе длилась 34 минуты

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил об отмене воздушной тревоги в городе, она длилась 34 минуты.
Воздушная тревога была объявлена в среду в 14.27 по мск.
"Отбой воздушной тревоги", - написал Развожаев в своем Telegram-канале
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
