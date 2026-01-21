Трамп вернул тему украинского конфликта в качестве ширмы, заявил Слуцкий

В ходе Всемирного экономического форума в Давосе Трамп заявил, что обсуждается долгосрочная сделка по Гренландии, назвав сроком ее действия вечность. Также на полях форума в интервью с американским телеканалом CNBC он отметил, что не может представить себе сценария, в котором США стали бы воевать с Данией из-за Гренландии.