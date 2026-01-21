Трамп вернул тему украинского конфликта в качестве ширмы, заявил Слуцкий

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вернул в повестку форума в Давосе тему украинского конфликта в качестве ширмы для отвлечения внимания от гренландского кейса, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Трамп объявил, что встретится с Владимиром Зеленским в четверг, сообщает пресс-пул американского лидера.
"Трамп вернул в повестку экономического форума в Давосе тему украинского конфликта. Но, похоже, лишь в качестве ширмы для отвлечения внимания от гренландского кейса", - написал он в своем Telegram-канале.
По его мнению, Трамп явно пытался сместить фокус европейцев, заверяя при этом об отсутствии намерения силового решения ситуации вокруг Гренландии, но, похоже, "тщетно". Слуцкий рассказал, что часовая речь лидера Соединенных Штатов встретила лишь редкие аплодисменты с закулисными призывами сплотиться против попыток установить над арктическим островом американский контроль.
В ходе Всемирного экономического форума в Давосе Трамп заявил, что обсуждается долгосрочная сделка по Гренландии, назвав сроком ее действия вечность. Также на полях форума в интервью с американским телеканалом CNBC он отметил, что не может представить себе сценария, в котором США стали бы воевать с Данией из-за Гренландии.
Всемирный экономический форум проходит в швейцарском Давосе с 19 по 23 января.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.