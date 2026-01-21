Рейтинг@Mail.ru
Трамп вернул тему украинского конфликта в качестве ширмы, заявил Слуцкий - РИА Новости, 22.01.2026
23:58 21.01.2026 (обновлено: 00:31 22.01.2026)
Трамп вернул тему украинского конфликта в качестве ширмы, заявил Слуцкий
Трамп вернул тему украинского конфликта в качестве ширмы, заявил Слуцкий
Трамп вернул тему украинского конфликта в качестве ширмы, заявил Слуцкий

Слуцкий: Трамп вернул тему Украины в повестку Давоса в качестве ширмы

Президент США Дональд Трамп выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе
© REUTERS / Denis Balibouse
Президент США Дональд Трамп выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вернул в повестку форума в Давосе тему украинского конфликта в качестве ширмы для отвлечения внимания от гренландского кейса, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Трамп объявил, что встретится с Владимиром Зеленским в четверг, сообщает пресс-пул американского лидера.
"Трамп вернул в повестку экономического форума в Давосе тему украинского конфликта. Но, похоже, лишь в качестве ширмы для отвлечения внимания от гренландского кейса", - написал он в своем Telegram-канале.
Слуцкий отметил, что президент США почти в конце своего выступления неожиданно объявил о встрече с Зеленским, которого даже не было в зале. "Еще утром ни Вашингтон, ни Киев американо-украинские переговоры на полях Давоса в график не закладывали", - уточнил депутат Госдумы.
По его мнению, Трамп явно пытался сместить фокус европейцев, заверяя при этом об отсутствии намерения силового решения ситуации вокруг Гренландии, но, похоже, "тщетно". Слуцкий рассказал, что часовая речь лидера Соединенных Штатов встретила лишь редкие аплодисменты с закулисными призывами сплотиться против попыток установить над арктическим островом американский контроль.
В ходе Всемирного экономического форума в Давосе Трамп заявил, что обсуждается долгосрочная сделка по Гренландии, назвав сроком ее действия вечность. Также на полях форума в интервью с американским телеканалом CNBC он отметил, что не может представить себе сценария, в котором США стали бы воевать с Данией из-за Гренландии.
Всемирный экономический форум проходит в швейцарском Давосе с 19 по 23 января.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.
В миреДавосГренландияСШАДональд ТрампЛеонид Слуцкий (политик)Владимир ЗеленскийГосдума РФ
 
 
