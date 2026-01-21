Рейтинг@Mail.ru
Трамп считает, что Путин согласился войти в Совет мира по Газе - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:54 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/tramp-2069447930.html
Трамп считает, что Путин согласился войти в Совет мира по Газе
Трамп считает, что Путин согласился войти в Совет мира по Газе - РИА Новости, 21.01.2026
Трамп считает, что Путин согласился войти в Совет мира по Газе
Президент США Дональд Трамп считает, что российский лидер Владимир Путин принял приглашение присоединиться к "Совету мира". РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T23:54:00+03:00
2026-01-21T23:54:00+03:00
в мире
сша
россия
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038275698_0:0:3202:1801_1920x0_80_0_0_fb4c18392c348767a932a32f629a2b9e.jpg
https://ria.ru/20260121/putin-2069444173.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038275698_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_08107ce1fa657606eba44ba8b2350949.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, владимир путин, дональд трамп
В мире, США, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп
Трамп считает, что Путин согласился войти в Совет мира по Газе

Трамп считает, что Путин принял приглашение присоединиться к Совету мира

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДАВОС (Швейцария), 21 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что российский лидер Владимир Путин принял приглашение присоединиться к "Совету мира".
Ранее в среду Путин подтвердил, что РФ получила личное обращение Трампа с приглашением присоединиться к "Совету мира", и благодарна за это президенту США. Путин отмечал, что РФ даст ответ о предложении после того, как МИД изучит поступившие документы и проконсультируется со стратегическими партнерами. При этом Путин отметил, что Россия готова направить в "Совет мира" 1 миллиард долларов из замороженных ранее активов.
"Его (Путина - ред.) пригласили. Он согласился", – сказал президент США журналистам.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Трамп объяснил приглашение Путина в Совет мира
Вчера, 23:15
 
В миреСШАРоссияВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала