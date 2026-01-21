https://ria.ru/20260121/tramp-2069446234.html
В Дании заявили, что не могут удовлетворить притязания Трампа на Гренландию
В Дании заявили, что не могут удовлетворить притязания Трампа на Гренландию - РИА Новости, 21.01.2026
В Дании заявили, что не могут удовлетворить притязания Трампа на Гренландию
Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что амбиции президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии не могут быть удовлетворены, несмотря на отказ... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T23:33:00+03:00
2026-01-21T23:33:00+03:00
2026-01-21T23:33:00+03:00
в мире
сша
дания
гренландия
дональд трамп
ларс лёкке расмуссен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068738931_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_850d0dd4b9524f73f37897c42f52e7a1.jpg
https://ria.ru/20260113/grenlandiya-1994612112.html
сша
дания
гренландия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068738931_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2a971e67f20310686744223dcc221071.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дания, гренландия, дональд трамп, ларс лёкке расмуссен
В мире, США, Дания, Гренландия, Дональд Трамп, Ларс Лёкке Расмуссен
В Дании заявили, что не могут удовлетворить притязания Трампа на Гренландию
Расмуссен: амбиции Трампа в отношении Гренландии не могут быть удовлетворены