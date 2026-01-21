Рейтинг@Mail.ru
Трамп сообщил о проработке деталей "бесконечной сделки" по Гренландии
23:32 21.01.2026
Трамп сообщил о проработке деталей "бесконечной сделки" по Гренландии
Детали "бесконечной сделки" по Гренландии прорабатываются, сообщил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 21.01.2026
в мире, гренландия, сша, давос, дональд трамп
В мире, Гренландия, США, Давос, Дональд Трамп
Трамп сообщил о проработке деталей "бесконечной сделки" по Гренландии

Трамп: детали сделки по Гренландии прорабатываются

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ДАВОС (Швейцария), 21 янв - РИА Новости. Детали "бесконечной сделки" по Гренландии прорабатываются, сообщил президент США Дональд Трамп.
"Происходит следующее: люди сейчас находятся там, они работают над деталями сделки, но она, как это называется, бесконечная сделка", - заявил Трамп журналистам на полях форума в Давосе.
Гренландия входит в состав Датского Королевства. Президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Трамп показал сообщение от Рютте о Гренландии
20 января, 10:06
 
