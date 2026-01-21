https://ria.ru/20260121/tramp-2069445890.html
Трамп не может представить, чтобы США воевали с Данией из-за Гренландии
Трамп не может представить, чтобы США воевали с Данией из-за Гренландии - РИА Новости, 21.01.2026
Трамп не может представить, чтобы США воевали с Данией из-за Гренландии
Президент США Дональд Трамп заявил, что не может представить себе сценария, в котором США стали бы воевать с Данией из-за Гренландии. РИА Новости, 21.01.2026
Трамп не может представить, чтобы США воевали с Данией из-за Гренландии
Трамп заявил, что не может представить войну с Данией из-за Гренландии