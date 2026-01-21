https://ria.ru/20260121/tramp-2069444839.html
Трамп назвал срок действия прорабатываемой сделки по Гренландии
Трамп назвал срок действия прорабатываемой сделки по Гренландии - РИА Новости, 22.01.2026
Трамп назвал срок действия прорабатываемой сделки по Гренландии
Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждается долгосрочная сделка по Гренландии, назвав сроком ее действия вечность. РИА Новости, 22.01.2026
Трамп назвал срок действия прорабатываемой сделки по Гренландии
Трамп: обсуждаемая долгосрочная сделка по Гренландии будет действовать вечность