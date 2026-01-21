Трамп назвал срок действия прорабатываемой сделки по Гренландии

ДАВОС (Швейцария), 21 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждается долгосрочная сделка по Гренландии, назвав сроком ее действия вечность.

"Сейчас она ещё немного в процессе (обсуждения - ред.), но уже довольно далеко продвинулась... (сделка будет длиться - ред.) бесконечно", - сказал американский лидер журналистам.