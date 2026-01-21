Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал срок действия прорабатываемой сделки по Гренландии - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:20 21.01.2026 (обновлено: 00:10 22.01.2026)
https://ria.ru/20260121/tramp-2069444839.html
Трамп назвал срок действия прорабатываемой сделки по Гренландии
Трамп назвал срок действия прорабатываемой сделки по Гренландии - РИА Новости, 22.01.2026
Трамп назвал срок действия прорабатываемой сделки по Гренландии
Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждается долгосрочная сделка по Гренландии, назвав сроком ее действия вечность. РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-21T23:20:00+03:00
2026-01-22T00:10:00+03:00
в мире
гренландия
сша
дания
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069359896_167:0:2492:1308_1920x0_80_0_0_658abeb14736cad925b62d9d59c9aa07.jpg
https://ria.ru/20260121/tramp-2069444456.html
гренландия
сша
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069359896_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0a7b720bfac698c159a8888f8dbe0ff5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп
В мире, Гренландия, США, Дания, Дональд Трамп
Трамп назвал срок действия прорабатываемой сделки по Гренландии

Трамп: обсуждаемая долгосрочная сделка по Гренландии будет действовать вечность

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария
Президент США Дональд Трамп выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДАВОС (Швейцария), 21 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждается долгосрочная сделка по Гренландии, назвав сроком ее действия вечность.
"Сейчас она ещё немного в процессе (обсуждения - ред.), но уже довольно далеко продвинулась... (сделка будет длиться - ред.) бесконечно", - сказал американский лидер журналистам.
Гренландия входит в состав Датского Королевства. Президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Трамп назвал Рютте важным собеседником по вопросу Гренландии
Вчера, 23:17
 
В миреГренландияСШАДанияДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала