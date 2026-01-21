https://ria.ru/20260121/tramp-2069444620.html
Трамп не знает, чтобы кто-то отклонил приглашение войти в Совет мира
Президент США Дональд Трамп заявил, что не в курсе, чтобы кто-то отклонил приглашение Вашингтона войти в "Совет мира". РИА Новости, 21.01.2026
Трамп не знает, чтобы кто-то отклонил приглашение войти в Совет мира
Трамп не знает, чтобы кто-то отклонил приглашение США войти в Совет мира