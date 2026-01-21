Трамп назвал Рютте важным собеседником по вопросу Гренландии

ДАВОС (Швейцария), 21 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает генерального секретаря НАТО Марка Рютте более значимым собеседником по вопросу Гренландии, чем власти Дании, включая главу МИД страны.

Ранее в среду Трамп заявил о намерении немедленно начать переговоры о приобретении Гренландии Соединёнными Штатами, подчеркнув при этом, что не намерен добиваться этого силовым путём.