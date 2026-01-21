Трамп назвал Рютте важным собеседником по вопросу Гренландии

ДАВОС (Швейцария), 21 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает генерального секретаря НАТО Марка Рютте более значимым собеседником по вопросу Гренландии, чем власти Дании, включая главу МИД страны.
"Я буду обсуждать этот вопрос (Гренландии – ред.) вот с этим человеком здесь (Рютте – ред.), так как он, откровенно говоря, важнее (главы МИД Дании – ред.)", — сказал Трамп перед своей встречей с Рютте на полях Всемирного экономического форума в Давосе.
Ранее в среду Трамп заявил о намерении немедленно начать переговоры о приобретении Гренландии Соединёнными Штатами, подчеркнув при этом, что не намерен добиваться этого силовым путём.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Трамп показал сообщение от Рютте о Гренландии
20 января, 10:06