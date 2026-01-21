Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал Рютте важным собеседником по вопросу Гренландии - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:17 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/tramp-2069444456.html
Трамп назвал Рютте важным собеседником по вопросу Гренландии
Трамп назвал Рютте важным собеседником по вопросу Гренландии - РИА Новости, 21.01.2026
Трамп назвал Рютте важным собеседником по вопросу Гренландии
Президент США Дональд Трамп заявил, что считает генерального секретаря НАТО Марка Рютте более значимым собеседником по вопросу Гренландии, чем власти Дании,... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T23:17:00+03:00
2026-01-21T23:17:00+03:00
в мире
гренландия
дания
сша
дональд трамп
марк рютте
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048325407_0:0:3072:2047_1920x0_80_0_0_9f096091d00ad44ed6c6ca6642218d67.jpg
https://ria.ru/20260120/tramp-2068959997.html
гренландия
дания
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029944012_191:0:2920:2047_1920x0_80_0_0_37ae52ae32d148040d22b79cc1418caa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, дания, сша, дональд трамп, марк рютте, нато
В мире, Гренландия, Дания, США, Дональд Трамп, Марк Рютте, НАТО
Трамп назвал Рютте важным собеседником по вопросу Гренландии

Трамп: Рютте более важный собеседник по вопросу Гренландии, чем Дания

© AP Photo / Markus SchreiberГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДАВОС (Швейцария), 21 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает генерального секретаря НАТО Марка Рютте более значимым собеседником по вопросу Гренландии, чем власти Дании, включая главу МИД страны.
"Я буду обсуждать этот вопрос (Гренландии – ред.) вот с этим человеком здесь (Рютте – ред.), так как он, откровенно говоря, важнее (главы МИД Дании – ред.)", — сказал Трамп перед своей встречей с Рютте на полях Всемирного экономического форума в Давосе.
Ранее в среду Трамп заявил о намерении немедленно начать переговоры о приобретении Гренландии Соединёнными Штатами, подчеркнув при этом, что не намерен добиваться этого силовым путём.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Трамп показал сообщение от Рютте о Гренландии
20 января, 10:06
 
В миреГренландияДанияСШАДональд ТрампМарк РюттеНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала