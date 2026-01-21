https://ria.ru/20260121/tramp-2069438283.html
Трамп заявил, что соглашение по Гренландии станет великим успехом для США
Трамп заявил, что соглашение по Гренландии станет великим успехом для США - РИА Новости, 21.01.2026
Трамп заявил, что соглашение по Гренландии станет великим успехом для США
Президент США Дональд Трамп заявил, что если будущее соглашение по Гренландии будет реализовано, то это будет великим успехом для Соединенных Штатов и всех... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T22:40:00+03:00
2026-01-21T22:40:00+03:00
2026-01-21T22:40:00+03:00
в мире
гренландия
сша
дания
дональд трамп
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003886341_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f64bec2d1c6f46196fb132b495b0440.jpg
https://ria.ru/20260120/tramp-2068942941.html
гренландия
сша
дания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003886341_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_43845dc336bcce55e1071c876df288ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп, нато
В мире, Гренландия, США, Дания, Дональд Трамп, НАТО
Трамп заявил, что соглашение по Гренландии станет великим успехом для США
Трамп: соглашение по Гренландии станет великим успехом для США и НАТО