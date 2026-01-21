Рейтинг@Mail.ru
Обсуждения "Золотого купола" с учетом Гренландии продолжаются, заявил Трамп - РИА Новости, 21.01.2026
22:39 21.01.2026 (обновлено: 23:42 21.01.2026)
Обсуждения "Золотого купола" с учетом Гренландии продолжаются, заявил Трамп
Обсуждения "Золотого купола" с учетом Гренландии продолжаются, заявил Трамп - РИА Новости, 21.01.2026
Обсуждения "Золотого купола" с учетом Гренландии продолжаются, заявил Трамп
Дополнительные обсуждения по вопросу создания системы противоракетной обороны "Золотой купол" с учетом Гренландии продолжаются, заявил президент США Дональд... РИА Новости, 21.01.2026
гренландия
в мире
сша
дональд трамп
гренландия
сша
гренландия, в мире, сша, дональд трамп
Гренландия, В мире, США, Дональд Трамп
Обсуждения "Золотого купола" с учетом Гренландии продолжаются, заявил Трамп

Трамп: обсуждения системы ПРО "Золотой купол" с учетом Гренландии продолжаются

© REUTERS / Jessica KoscielniakПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© REUTERS / Jessica Koscielniak
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Дополнительные обсуждения по вопросу создания системы противоракетной обороны "Золотой купол" с учетом Гренландии продолжаются, заявил президент США Дональд Трамп.
"Проводятся дополнительные обсуждения по вопросу "Золотого купола" с учетом Гренландии. Дополнительная информация будет разглашена по мере продвижения обсуждений", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
В мае 2025 года Трамп анонсировал трехлетний план создания системы "Золотой купол" - многоуровневой системы ПРО, предназначенной для перехвата ракет, направляющихся в сторону Соединенных Штатов, - стоимостью в 175 миллиардов долларов, не раскрыв источники финансирования. Позднее он заявил, что США нужна Гренландия ради национальной безопасности, а также она важна для планируемой реализации проекта противоракетной системы.
ГренландияВ миреСШАДональд Трамп
 
 
