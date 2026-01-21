Рейтинг@Mail.ru
22:39 21.01.2026
Трамп не будет вводить пошлины против ряда европейских стран
Трамп не будет вводить пошлины против ряда европейских стран
Президент США Дональд Трамп сообщил, что не будет вводить 10-процентные пошлины против ряда европейских стран, которые должны были вступить в силу с февраля. РИА Новости, 21.01.2026
2026
Трамп не будет вводить пошлины против ряда европейских стран

Трамп сообщил, что не будет вводить 10-процентные пошлины против ряда стран ЕС

ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что не будет вводить 10-процентные пошлины против ряда европейских стран, которые должны были вступить в силу с февраля.
"Я не буду вводить пошлины, которые должны были вступить в силу 1 февраля", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Он отметил, что решение было принято после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте по Гренландии.
Трамп заявил о разработке основы соглашения по Гренландии
В миреСШАГренландияДональд ТрампМарк РюттеНАТОВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
