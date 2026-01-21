https://ria.ru/20260121/tramp-2069437993.html
Трамп не будет вводить пошлины против ряда европейских стран
Президент США Дональд Трамп сообщил, что не будет вводить 10-процентные пошлины против ряда европейских стран, которые должны были вступить в силу с февраля. РИА Новости, 21.01.2026
Трамп сообщил, что не будет вводить 10-процентные пошлины против ряда стран ЕС