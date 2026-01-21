Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал ответственных за переговоры по Гренландии со стороны США
22:38 21.01.2026
Трамп назвал ответственных за переговоры по Гренландии со стороны США
Трамп назвал ответственных за переговоры по Гренландии со стороны США
Трамп назвал ответственных за переговоры по Гренландии со стороны США

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© REUTERS / Jessica Koscielniak
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ДАВОС, 21 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что в переговорах по Гренландии от американской стороны будут участвовать вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Стивен Уиткофф.
"Вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник Стив Уиткофф и при необходимости другие будут заниматься переговорами (по Гренландии – ред.). Докладывать будут напрямую мне", - написал американский лидер в своей соцсети Truth Social после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте в Давосе
Обсуждения "Золотого купола" с учетом Гренландии продолжаются, заявил Трамп
