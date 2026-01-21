https://ria.ru/20260121/tramp-2069437725.html
Трамп назвал ответственных за переговоры по Гренландии со стороны США
Трамп назвал ответственных за переговоры по Гренландии со стороны США
Президент США Дональд Трамп сообщил, что в переговорах по Гренландии от американской стороны будут участвовать вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко... РИА Новости, 21.01.2026
Трамп назвал ответственных за переговоры по Гренландии со стороны США
Трамп: Вэнс, Рубио и Уиткофф будут отвечать за переговоры по Гренландии