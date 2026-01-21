Трамп ответил тем, кто называет его диктатором

ДАВОС (Швейцария), 21 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, отвечая тем, кто называет его диктатором, заявил, что иногда такие люди нужны у власти

Ранее он выступил с речью на Всемирном экономическом форуме.

"У нас была отличная речь. Мы получаем отличные отзывы. Я не могу в это поверить. У нас хорошие отзывы на эту речь. Обычно они говорят, что он ужасный диктатор, такого типа личность, я - диктатор", - сказал Трамп в ходе выступления перед бизнес-лидерами в Давосе

По мнению Трампа, диктатура иногда необходима.