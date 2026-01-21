https://ria.ru/20260121/tramp-2069437451.html
Трамп ответил тем, кто называет его диктатором
Трамп ответил тем, кто называет его диктатором - РИА Новости, 21.01.2026
Трамп ответил тем, кто называет его диктатором
Президент США Дональд Трамп, отвечая тем, кто называет его диктатором, заявил, что иногда такие люди нужны у власти РИА Новости, 21.01.2026
Трамп ответил тем, кто называет его диктатором
ДАВОС (Швейцария), 21 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, отвечая тем, кто называет его диктатором, заявил, что иногда такие люди нужны у власти
Ранее он выступил с речью на Всемирном экономическом форуме.
"У нас была отличная речь. Мы получаем отличные отзывы. Я не могу в это поверить. У нас хорошие отзывы на эту речь. Обычно они говорят, что он ужасный диктатор, такого типа личность, я - диктатор", - сказал Трамп
в ходе выступления перед бизнес-лидерами в Давосе
По мнению Трампа, диктатура иногда необходима.
"Иногда нужен диктатор. В этом случае они так не скажут. Это все здравый смысл. Все основано на здравом смысле", - сказал Трамп.